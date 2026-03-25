Дим бачили навіть у Фінляндії: росіяни зупинили завантаження нафти через пожежу

Напередодні українські дрони масовано атакували російські порти на Балтійському морі, що спричинило пожежі. Тож у середу, 25 березня, основні експортні термінали країни-агресорки призупинили завантаження сирої нафти та нафтопродуктів.

Які порти в Росії зупинилися?

Йдеться про Приморськ та Усть-Лугу. Деталі повідомили в Reuters.

Ймовірно, це була одна з наймасованіших атак БпЛА по російських об'єктах з експорту нафти. Вона може посилити невизначеність на світовому ринку, спричинену конфліктом на Близькому Сході.

Однак про жертв наразі інформації немає, передає ЗМІ з посиланням на джерело, яке побажало залишитися анонімним.

, доки резервуари там палали. Однак про жертв наразі інформації немає, передає ЗМІ з посиланням на джерело, яке побажало залишитися анонімним. Натомість у береговій охороні Фінської затоки зазначили, що пожежу в Приморську росіяни досі повністю не ліквідували, але витоку нафти не зафіксовано.

Нагадаємо, нібито звідти телеграм-канали поширювали відео, на яких видно стовпи чорного диму, що підіймаються в небо.

Пожежа після атаки дронів: дивіться відео

Там все ще палає майже так само, як і на початку. Це справді масштабні пожежі, і там величезна кількість диму,

– додав директор округу охорони Юкка-Пекка Лумілахті.

До слова, член фінського парламенту та голова його комітету з питань оборони Хейккі Аутто розповів, що побачив величезний стовп диму, приземлившись напередодні в аеропорту Гельсінкі.

На думку політика, ЄС мав би ввести суворіші санкції проти експорту російської нафти, а не чекати, доки його зупинять БпЛА.

Зверніть увагу! СБУ підтвердила удар по інфраструктурі термінала Усть-Луги – уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.

Навіщо Україна атакує порти?