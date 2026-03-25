Дим бачили навіть у Фінляндії: росіяни зупинили завантаження нафти через пожежу
- БпЛА атакували російські порти в Балтиці, спричинивши пожежі та зупинку завантаження нафти 25 березня.
- Загоряння досі не ліквідували, а дим бачили навіть у Фінляндії, однак інформації про витік нафти чи жертв немає.
Напередодні українські дрони масовано атакували російські порти на Балтійському морі, що спричинило пожежі. Тож у середу, 25 березня, основні експортні термінали країни-агресорки призупинили завантаження сирої нафти та нафтопродуктів.
Які порти в Росії зупинилися?
Йдеться про Приморськ та Усть-Лугу. Деталі повідомили в Reuters.
Ймовірно, це була одна з наймасованіших атак БпЛА по російських об'єктах з експорту нафти. Вона може посилити невизначеність на світовому ринку, спричинену конфліктом на Близькому Сході.
- Зокрема, відомо про зупинку роботи Усть-Луги, доки резервуари там палали. Однак про жертв наразі інформації немає, передає ЗМІ з посиланням на джерело, яке побажало залишитися анонімним.
- Натомість у береговій охороні Фінської затоки зазначили, що пожежу в Приморську росіяни досі повністю не ліквідували, але витоку нафти не зафіксовано.
Нагадаємо, нібито звідти телеграм-канали поширювали відео, на яких видно стовпи чорного диму, що підіймаються в небо.
Пожежа після атаки дронів: дивіться відео
Там все ще палає майже так само, як і на початку. Це справді масштабні пожежі, і там величезна кількість диму,
– додав директор округу охорони Юкка-Пекка Лумілахті.
До слова, член фінського парламенту та голова його комітету з питань оборони Хейккі Аутто розповів, що побачив величезний стовп диму, приземлившись напередодні в аеропорту Гельсінкі.
На думку політика, ЄС мав би ввести суворіші санкції проти експорту російської нафти, а не чекати, доки його зупинять БпЛА.
Зверніть увагу! СБУ підтвердила удар по інфраструктурі термінала Усть-Луги – уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.
Навіщо Україна атакує порти?
Наприклад, Приморськ може експортувати понад 1 мільйон барелів сирої нафти на день і є основним ринком збуту флагманської російської нафти Urals, а також високоякісного дизелю.
Тож протягом останніх тижнів Україна посилила атаки на російські НПЗ та експортні маршрути, намагаючись послабити воєнну економіку країни-агресорки. Ба більше, мирні переговори за посередництва США зайшли в глухий кут.
Нагадаємо, Усть-Луга та Приморськ уже призупиняли роботу через удари, однак відновили завантаження 23 березня.