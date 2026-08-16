Повернення помилкового платежу: що можна зробити

Людина, яка безпідставно отримала майно, має його повернути, навіть якщо це відбулося через помилку іншого, йдеться у статті 1212 Цивільного кодексу України.

Така норма поширюється й на помилкові платежі. Як пояснювала в коментарі 24 Каналу адвокатка й керівниця ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова, алгоритм дій для повернення коштів залежить від типу платежу. Якщо йдеться про помилкове зарахування коштів на картку іншої людини, банк не може самостійно списати ці кошти без згоди отримувача. Водночас він може стати посередником між сторонами.

Аби повернути такий платіж, потрібно зберегти квитанцію з вказаною сумою, часом і реквізитами й звернутися до служби підтримки клієнтів банку. Установа надішле отримувачу коштів сповіщення про помилкове поповнення рахунку й прохання повернути гроші.

Якщо переказ був за номером телефону, можна зателефонувати людині й пояснити ситуацію. Адвокатка зауважує, що в таких випадках багато хто обере добровільне повернення коштів для уникнення проблем. Однак якщо людина відмовляється це зробити, потрібно позиватися до суду.

Дещо простіше повернути кошти при помилковому поповненні мобільного телефону. Діна Дрижакова говорить, що в цій ситуації варто якнайшвидше звернутися до оператора та надати докази операції. Це може бути чек про оплату чи квитанція. Згідно з внутрішніми правилами мобільних операторів, повернути кошти назад можуть у таких випадках:

якщо помилка в номері не більше однієї чи двох цифр (залежно від компанії);

якщо сума ще наявна на рахунку, куди її випадково надіслали.

Тобто, якщо людина використала кошти на оплату послуг мобільного зв'язку або вивела їх, оператор не може списати їх і створити від'ємний баланс рахунку.

Нагадаємо, що користувачі платіжних карток в Україні можуть втрачати гроші через шахрайські схеми. Нині найчастіше зловмисники використовують метод психологічного тиску, аби виманити дані про рахунки та доступи до них.