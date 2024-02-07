Транзакції блокуються

Раніше російські компанії мали змогу здійснювати платежі до банків Гонконгу через такі системи, як PingPong та Xtransfer. Однак, ці платіжні канали тепер блокують транзакції від російських фінансових установ.

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Посилення обмежень на фінансові операції відбувається на тлі зростання санкційного тиску. Особливо відчутним це стало після посилення контролю з боку китайських банків, яке співпало з візитом представників Міністерства фінансів США до Гонконгу.

Ці зустрічі відбулися в січні та ключовою темою обговорення там була можливість вторинних санкцій за підтримку Росії у торгівлі товарами подвійного призначення.

Цікаво! Відмова від прийому платежів з Росії через вказані платіжні системи змусила російські компанії шукати альтернативні шляхи для здійснення фінансових операцій, включно з відкриттям юридичних осіб у країнах, які вважаються дружніми до Росії.

Не лише Гонконг

Днями про блокування російських коштів повідомив уряд Туреччини. У грудні деякі громадяни Росії зіткнулися з тим, що не можуть переказувати кошти в Туреччину. Були випадки, коли фінанси заморожувалися або ж поверталися відправнику.

З 1 січня ситуація загострилася, оскільки було призупинено майже всі фінансові перекази. Це призвело до значних фінансових втрат серед експортерів, зокрема турецькі виробники зіткнулися з проблемою отримання оплати за свою продукцію від російських клієнтів.

Зауважте! Зміни у фінансових операціях між Росією та Туреччиною стали помітними відразу після візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Туреччини. Після його приїзду почали блокувати перекази коштів, здійснені як у турецьких лірах, так і в російських рублях, що були адресовані турецьким експортерам від російських замовників.

Це сталося на тлі того, що Туреччина довгий час виступала в ролі ключового транзитного хабу для товарів, що надсилалися російськими клієнтами. Однак, як виявилося, проблеми з надходженням платежів на рахунки російських експортерів були пов'язані з транспортуванням вантажів, які підпадають під санкції або заборони.