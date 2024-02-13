Nasdaq планує почати працювати з українськими стартапами на особливих умовах

Українські стартапи мають можливість проводити лістинг на одній із найбільших бірж США на особливих умовах. Це стало можливим завдяки підписанню меморандуму між Міністерством економіки України та технологічною компанією Nasdaq.

12 лютого 2024 року Мінекономіки та компанія Nasdaq підписали Меморандум про взаєморозуміння для посилення української економіки та ринку капіталу. Тож дня американська компанія звернулася до Комісії з цінних паперів США щодо українських стартапів.

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Україна підписала меморандум з Nasdaq

Зокрема, компанія Nasdaq може відмовитися від комісій за лістинг для українських компаній на ринках Nasdaq як в США, так і в Євросоюзі. Для цього необхідно отримати дозвіл від регуляторів.

Меморандум також передбачає такі умови:

Компанія Nasdaq допомагатиме українському Уряду з технічною підтримкою для майбутнього міжнародного фінансового центру в Україні, розвитку ринків капіталу в Україні, доступу українських компаній до довгострокового фінансування на міжнародних ринках;

Сприятиме розвитку бізнесу в Україні.

Юлія Свириденко Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Ми щиро вдячні американським партнерам та Уряду США за системну роботу над посиленням економічної спроможності України. Наша мета цьогоріч – стати більш економічно самозарадними й співпраця із Nasdaq – це можливість зробити нашу економіку більш стійкою, створити більше рівних можливостей, аби втілювати свій економічний потенціал на повну.

Сторони підписали меморандум у присутності Посла України у США Оксани Маркарової та Посла США в Україні Бріджит Брінк. Тоді як партнерству між Nasdaq та Україною сприяло Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Співпрацю прокоментував виконавчий віцепрезидент Nasdaq Едвард Найт. За його словами, для відновлення економіки України буде потрібна консолідація глобальних зусиль як на державному, так і приватному рівнях. Найт додав, що домовленість між Nasdaq та Мінекономіки – це перший крок до більш розширеного партнерства з Україною.

В Агентстві США з міжнародного розвитку заявили, що партнерство між Nasdaq та українським Урядом є свідченням того, що Україна відкрита для розвитку підприємництва, навіть під час боротьби за свободу.