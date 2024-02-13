12 лютого 2024 року Мінекономіки та компанія Nasdaq підписали Меморандум про взаєморозуміння для посилення української економіки та ринку капіталу. Тож дня американська компанія звернулася до Комісії з цінних паперів США щодо українських стартапів.

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Україна підписала меморандум з Nasdaq

Зокрема, компанія Nasdaq може відмовитися від комісій за лістинг для українських компаній на ринках Nasdaq як в США, так і в Євросоюзі. Для цього необхідно отримати дозвіл від регуляторів.

Меморандум також передбачає такі умови:

Компанія Nasdaq допомагатиме українському Уряду з технічною підтримкою для майбутнього міжнародного фінансового центру в Україні, розвитку ринків капіталу в Україні, доступу українських компаній до довгострокового фінансування на міжнародних ринках;

Сприятиме розвитку бізнесу в Україні.

Юлія Свириденко Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Ми щиро вдячні американським партнерам та Уряду США за системну роботу над посиленням економічної спроможності України. Наша мета цьогоріч – стати більш економічно самозарадними й співпраця із Nasdaq – це можливість зробити нашу економіку більш стійкою, створити більше рівних можливостей, аби втілювати свій економічний потенціал на повну.

Цікава деталь! Сторони підписали меморандум у присутності Посла України у США Оксани Маркарової та Посла США в Україні Бріджит Брінк. Тоді як партнерству між Nasdaq та Україною сприяло Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Співпрацю прокоментував виконавчий віцепрезидент Nasdaq Едвард Найт. За його словами, для відновлення економіки України буде потрібна консолідація глобальних зусиль як на державному, так і приватному рівнях. Найт додав, що домовленість між Nasdaq та Мінекономіки – це перший крок до більш розширеного партнерства з Україною.

В Агентстві США з міжнародного розвитку заявили, що партнерство між Nasdaq та українським Урядом є свідченням того, що Україна відкрита для розвитку підприємництва, навіть під час боротьби за свободу.

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