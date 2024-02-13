12 февраля 2024 года Минэкономики и компания Nasdaq подписали Меморандум о взаимопонимании для усиления украинской экономики и рынка капитала. Поэтому на днях американская компания обратилась в Комиссию по ценным бумагам США относительно украинских стартапов.
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Украина подписала меморандум с Nasdaq
В частности, компания Nasdaq может отказаться от комиссий за листинг для украинских компаний на рынках Nasdaq как в США, так и в Евросоюзе. Для этого необходимо получить разрешение от регуляторов.
Меморандум также предусматривает следующие условия:
- Компания Nasdaq будет помогать украинскому Правительству с технической поддержкой для будущего международного финансового центра в Украине, развития рынков капитала в Украине, доступа украинских компаний к долгосрочному финансированию на международных рынках;
- Будет способствовать развитию бизнеса в Украине.
Мы искренне благодарны американским партнерам и Правительству США за системную работу над усилением экономической способности Украины. Наша цель в этом году – стать более экономически самозарядными и сотрудничество с Nasdaq – это возможность сделать нашу экономику более устойчивой, создать больше равных возможностей, чтобы воплощать свой экономический потенциал на полную.
Сотрудничество прокомментировал исполнительный вице-президент Nasdaq Эдвард Найт. По его словам, для восстановления экономики Украины потребуется консолидация глобальных усилий как на государственном, так и частном уровнях. Найт добавил, что договоренность между Nasdaq и Минэкономики – это первый шаг к более расширенному партнерству с Украиной.
В Агентстве США по международному развитию заявили, что партнерство между Nasdaq и украинским правительством является свидетельством того, что Украина открыта для развития предпринимательства, даже во время борьбы за свободу.