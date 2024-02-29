Потужне агентство з Бельгії оголосило про початок роботи в Україні: до чого тут активи Росії
Джерело:"Бінзес Цензор"
В Україні почало роботу Бельгійське державне агентство з питань розвитку EnaBel. Співпраця стосується відновлення критичної та соціальної інфраструктури.
Відповідну заяву зробили під час зустрічі посадовців Міністерства інфраструктури України з міністром співробітництва у сфері розвитку та великих міст Бельгії Кароліною Женні та головою агентства EnaBel Яном Ван Веттером.
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В Україні почало працювати важливе агентство з Бельгії
Бельгійська компанія EnaBel має на меті відкрити офіси у Києві та Харкові уже найближчим часом. Агентству уже передала 150 мільйонів доходів від заморожених активів Росії.До теми! У 2022 році агентство мало загальний бюджет у розмірі 2,7 мільярда доларів.
Також сторони приділили увагу обговоренню питанню щодо можливої співпраці у спільному зі Світовим Банком проєкті HOPE, який сфокусований на відновлені пошкодженого житла у результаті воєнних дій, зокрема, шляхом отримання компенсацій.Воррен Баффет – жива легенда світу інвестицій. Але навіть він з чогось починав та впевнено вибудовував свій успіх. Тож, аби почати власний шлях до фінансової свободи та навчитися інвестувати, як Баффет, можна заручитися підтримкою експертів Forex Club.