Відповідну заяву зробили під час зустрічі посадовців Міністерства інфраструктури України з міністром співробітництва у сфері розвитку та великих міст Бельгії Кароліною Женні та головою агентства EnaBel Яном Ван Веттером.

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В Україні почало працювати важливе агентство з Бельгії

Бельгійська компанія EnaBel має на меті відкрити офіси у Києві та Харкові уже найближчим часом. Агентству уже передала 150 мільйонів доходів від заморожених активів Росії.

До теми! У 2022 році агентство мало загальний бюджет у розмірі 2,7 мільярда доларів.

Також сторони приділили увагу обговоренню питанню щодо можливої співпраці у спільному зі Світовим Банком проєкті HOPE, який сфокусований на відновлені пошкодженого житла у результаті воєнних дій, зокрема, шляхом отримання компенсацій.