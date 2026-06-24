Який розмір пенсії при стажі 29 років?

При стажі 29 років у 2026 році можна вийти на пенсію, повідомляє ПФУ.

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Для того, аби це зробити в 60 років – стажу недостатньо. Адже в цьому випадку мінімальна вимога – 33 роки страхового стажу.

А от в 63 мінімум для виходу на заслужений відпочинок наразі – 23 роки. Відповідно, маючи 29 років стажу, особа піде на пенсію саме в цьому віці.

Також при розрахунках врахуємо, що:

особа мала дохід 15 тисяч гривень;

громадянин йде на пенсію на загальних умовах.

Зверніть увагу! Розрахунки, здійснені через пенсійний калькулятор.

Якщо враховувати наведені дані, пенсія в цьому випадку складе приблизно – 5,6 тисячі гривень.



Яка пенсія при доході 15 тисяч гривень при стажі 29 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Нагадаємо, пенсії українців можуть зростати, завдяки різного роду доплатам. Наприклад, за віком. Вона нараховується автоматично громадянам старше 70 років. Наразі розмір такої доплати 300 – 570 гривень.