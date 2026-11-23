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Де кожен охочий може знайти алмаз

В американському штаті Арканзас поблизу міста Мерфрісборо розташований природний парк Crater of Diamonds ("Кратер алмазів"). Як зазначають на його офіційному сайті, це єдине місце у світі, де широкому загалу дозволяють шукати природні алмази безпосередньо в місці їхнього вулканічного походження.

Для такого незвичного дозвілля відвідувачам відвели майже 15 гектарів зораного поля, що є частиною еродованої поверхні кратера. Туристи можуть привозити власне спорядження або орендувати його на місці, щоправда, використання інструментів із двигунами чи живленням від батарейок заборонене.

Найцікавіше те, що все знайдене дорогоцінне каміння можна залишити собі, а працівники парку безплатно допоможуть визначити, на який саме мінерал чи гірську породу вдалося натрапити щасливчикам. До слова, окрім білих, коричневих і жовтих алмазів, тут трапляються аметисти, гранати, яшма, агати, кварц тощо.

Саме тут свого часу виявили найбільший алмаз в історії США – Uncle Sam ("Дядько Сем") вагою 40,23 карата. Серед інших визначних знахідок – Amarillo Starlight (16,37 карата), Star of Arkansas (15,33 карата) та Esperanza (8,52 карата).

А чи знали ви? Карат – це одиниця вимірювання маси дорогоцінного каміння, що дорівнює 0,2 грама. Алмаз – природний мінерал, відомий своєю винятковою твердістю, тоді як діамантом називають результат його огранювання.

Де розташований парк Crater of Diamonds: дивіться на карті

До слова, нещодавно пощастило й одному з ентузіастів у Австралії: за допомогою металошукача чоловік виявив самородок із вкрапленнями кварцу вагою понад 1,2 кілограма, з яких близько 940 грамів припадає на чистий дорогоцінний метал.