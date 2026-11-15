Понад кілограм золота під ногами: шукач натрапив на рідкісний самородок в Австралії

Adv

Як знайшли золотий самородок

Незвичайний випадок стався поблизу містечка Тібубурра в австралійському штаті Новий Південний Уельс, повідомляє ABC News. Чоловік, який побажав не розкривати свого імені, посеред жовтня досліджував територію Маунт-Стюарт.

Досвідчений ентузіаст звик знаходити переважно металеве сміття – старі цвяхи, підкови та свинцеві кулі. Однак під кінець одного з днів металошукач подав настільки слабкий сигнал, що австралієць ледь не залишив його без уваги.

Сигнал був не надто сильним, як для знахідки такого розміру. Але коли я заглибився приблизно на 10 сантиметрів, прилад почав пронизливо пищати. Здається, вже після першого чи другого руху я помітив яскраво-жовту цятку посеред ями– пригадує герой історії.

Реклама / Реклама /

Самородок із вкрапленнями кварцу важить понад 1,2 кілограма, з яких близько 940 грамів припадає на чисте золото. За поточними ринковими цінами вартість дорогоцінного металу може сягати 150 – 160 тисяч австралійських доларів.

Утім, чоловік сподівається отримати за знахідку, яку вже прозвав Tibooburra Spud ("Картоплина з Тібубурри"), до 200 тисяч австралійських доларів від колекціонера.

Цікаво! Пошуки золота поблизу Тібубурри тривають ще з кінця XIX століття й досі приваблюють туристів. Наразі на громадських землях навколо містечка така діяльність заборонена, однак приватні господарства Маунт-Стюарт і Гамвейл дозволяють шукати дорогоцінний метал за окрему плату. За словами місцевого експерта Грега Спенглера, у регіоні залишається чимало невиявлених покладів. Де розташоване містечко Тібубурра: дивіться на карті

Нагадаємо, нещодавно "пощастило" й польському рибалці в Балтійському морі. Поблизу міста Колобжег чоловік витягнув із сіток шматок бурштину вагою близько 150 грамів, однак рідкісну скам'янілість вирішив залишити собі на згадку.