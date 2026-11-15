Понад кілограм золота під ногами: шукач натрапив на рідкісний самородок в Австралії

В Австралії знайшли золотий самородок вагою понад 1,2 кілограма / Фото Pexels (ілюстративне)
Пошуки золота далеко не завжди приносять бажаний результат, однак іноді навіть найслабший сигнал металошукача може виявитися доленосним. Саме так сталося в Австралії, де чергова експедиція принесла ентузіастові потенційний статок.
Як знайшли золотий самородок
Незвичайний випадок стався поблизу містечка Тібубурра в австралійському штаті Новий Південний Уельс, повідомляє ABC News. Чоловік, який побажав не розкривати свого імені, посеред жовтня досліджував територію Маунт-Стюарт.
Досвідчений ентузіаст звик знаходити переважно металеве сміття – старі цвяхи, підкови та свинцеві кулі. Однак під кінець одного з днів металошукач подав настільки слабкий сигнал, що австралієць ледь не залишив його без уваги.
Сигнал був не надто сильним, як для знахідки такого розміру. Але коли я заглибився приблизно на 10 сантиметрів, прилад почав пронизливо пищати. Здається, вже після першого чи другого руху я помітив яскраво-жовту цятку посеред ями
Самородок із вкрапленнями кварцу важить понад 1,2 кілограма, з яких близько 940 грамів припадає на чисте золото. За поточними ринковими цінами вартість дорогоцінного металу може сягати 150 – 160 тисяч австралійських доларів.
Утім, чоловік сподівається отримати за знахідку, яку вже прозвав Tibooburra Spud ("Картоплина з Тібубурри"), до 200 тисяч австралійських доларів від колекціонера.
Цікаво! Пошуки золота поблизу Тібубурри тривають ще з кінця XIX століття й досі приваблюють туристів. Наразі на громадських землях навколо містечка така діяльність заборонена, однак приватні господарства Маунт-Стюарт і Гамвейл дозволяють шукати дорогоцінний метал за окрему плату. За словами місцевого експерта Грега Спенглера, у регіоні залишається чимало невиявлених покладів.
Де розташоване містечко Тібубурра: дивіться на карті
Нагадаємо, нещодавно "пощастило" й польському рибалці в Балтійському морі. Поблизу міста Колобжег чоловік витягнув із сіток шматок бурштину вагою близько 150 грамів, однак рідкісну скам'янілість вирішив залишити собі на згадку.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі1 коментар