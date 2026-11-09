Каблучка з барахолки за 10 фунтів виявилася прикрасою з рідкісним діамантом

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Як каблучка з барахолки опинилася на аукціоні Sotheby's

Наприкінці 1980-х років мешканка Великої Британії відвідала барахолку в Айлворті на заході Лондона. Жінці сподобалися браслети, які продавалися разом з іншими прикрасами, зокрема перснем із великим прозорим каменем. За весь набір просили 12 фунтів, однак зрештою ціну вдалося скинути до 10, пише Sotheby's.

Щоправда, особливої уваги каблучці нова власниця не приділила: вставка майже не виблискувала, а оправа з часом потьмяніла. Тож протягом наступних десятиліть британка регулярно носила її як звичайну біжутерію, нічого не підозрюючи.

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Лише у 2017 році жінка вирішила віддати перстень на оцінку. Не маючи особливих сподівань, вона звернулася до місцевого ювеліра, який одразу припустив: це справжній діамант. Однак через незвичайні розміри фахівець не зміг визначити вагу в каратах, через що коштовність потрапила до експертів аукціонного дому Sotheby's.

Коли я вперше побачила діамант наживо, стало зрозуміло, що це особливий камінь. Він мав шарм, притаманний лише старовинному огранюванню: м'якше, більш променисте сяйво, яке надавало йому неповторної привабливості– розповіла керівниця європейського напряму високого ювелірного мистецтва Джессіка Віндем.

Для детального дослідження знахідку передали до Гемологічного інституту Америки. Експертиза підтвердила, що це справжній діамант старовинного огранювання "кушон" у 26,27 карата. Зрештою, йому присвоїли колірну категорію I та високий показник чистоти VVS2, що свідчить про мінімальну кількість внутрішніх дефектів.

Цікаво! Історія британки швидко привернула увагу міжнародних ЗМІ, а прикраса отримала прізвисько Tenner Diamond – "діамант за десятку".

Коштовність виставили на торги з максимальною попередньою оцінкою у 350 тисяч фунтів стерлінгів, але під час аукціону ціна значно зросла. Лот пішов з молотка за понад 656 тисяч фунтів – суму, яка могла кардинально змінити життя його власниці.

Нагадаємо, у 2007 році мешканка Шотландії також продала на аукціоні Christie's старовинний перстень, що пролежав у її шухляді приблизно пів століття. Жінка навіть не підозрювала, що прикрасу оздоблює рідкісний сірувато-блакитний діамант вагою 7,81 карата. І хоча спочатку його оцінили в 300 – 400 тисяч фунтів стерлінгів, покупець зрештою віддав майже 2,6 мільйона.