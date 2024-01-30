До яких заходів вдається Центробанк
Центральний банк зробив зберігання депозитів у твердій валюті дорожчим для комерційних банків, а також спростив вимоги до обов'язкових резервів за деякими валютними рахунками, які є частиною державної програми підтримки ліри.
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Політики готують додаткові заходи для стимулювання заощаджень у місцевій валюті і забезпечення ефективної передачі ставок в економіку після завершення циклу посилення монетарної політики минулого тижня, піднявши базову ставку до 45%.
Вітчизняним банкам тепер доведеться відкладати більше коштів для депозитів та фондів, номінованих в іноземній валюті, як повідомив центральний банк на своєму вебсайті. Крім існуючих правил щодо обов'язкових резервів, додаткова ставка для цих рахунків, яка повинна бути підтримана в лірах, збільшена вдвічі до 8%.
Надлишок лір
Надлишок ліквідності у Туреччині посилюється через зусилля центрального банку щодо відновлення міжнародних резервів і потреби покривати збитки за захищеними від валютних ризиків депозитами, що вивільняє сотні мільярдів лір в економіку.
Очікується, що Центральний банк вдасться до більш агресивних заходів для виведення надлишку лір, включаючи можливе випускання ліквідніших векселів вперше з 2007 року.
Зауважте, що центральний банк активно використовував свопи, які є довгостроковими контрактами а, отже, дозволяють кредиторам позичати кошти за нижчою вартістю, ніж стандартна ставка.