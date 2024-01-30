До яких заходів вдається Центробанк

Центральний банк зробив зберігання депозитів у твердій валюті дорожчим для комерційних банків, а також спростив вимоги до обов'язкових резервів за деякими валютними рахунками, які є частиною державної програми підтримки ліри.

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Політики готують додаткові заходи для стимулювання заощаджень у місцевій валюті і забезпечення ефективної передачі ставок в економіку після завершення циклу посилення монетарної політики минулого тижня, піднявши базову ставку до 45%.

Зауважте! Останні заходи стали відповіддю на зниження відсоткових ставок, які пропонуються за звичайними депозитами в лірах, що може спонукати місцевих громадян шукати альтернативи, оскільки інфляція може прискоритися до 70% у найближчі місяці.

Вітчизняним банкам тепер доведеться відкладати більше коштів для депозитів та фондів, номінованих в іноземній валюті, як повідомив центральний банк на своєму вебсайті. Крім існуючих правил щодо обов'язкових резервів, додаткова ставка для цих рахунків, яка повинна бути підтримана в лірах, збільшена вдвічі до 8%.

До слова! Центральний банк також знижує вимоги до валютно-прив'язаних рахунків строком до шести місяців, зменшуючи їх обов'язковий відсоток до 25% з 30%. За цим механізмом, вкладники в лірах можуть страхуватися від втрат валюти, отримуючи компенсацію від держави за будь-яке знецінення, яке перевищує відсотки по рахунках.

Надлишок лір

Надлишок ліквідності у Туреччині посилюється через зусилля центрального банку щодо відновлення міжнародних резервів і потреби покривати збитки за захищеними від валютних ризиків депозитами, що вивільняє сотні мільярдів лір в економіку.

Очікується, що Центральний банк вдасться до більш агресивних заходів для виведення надлишку лір, включаючи можливе випускання ліквідніших векселів вперше з 2007 року.

Зауважте, що центральний банк активно використовував свопи, які є довгостроковими контрактами а, отже, дозволяють кредиторам позичати кошти за нижчою вартістю, ніж стандартна ставка.

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