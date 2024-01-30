Какие меры предпринимает Центробанк
Центральный банк сделал хранение депозитов в твердой валюте более дорогим для коммерческих банков, а также упростил требования к обязательным резервам по некоторым валютным счетам, которые являются частью государственной программы поддержки лиры.
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Политики готовят дополнительные меры по стимулированию сбережений в местной валюте и обеспечению эффективной передачи ставок в экономику после завершения цикла усиления монетарной политики на прошлой неделе, подняв базовую ставку до 45%.
Отечественным банкам теперь придется откладывать больше средств для депозитов и фондов номинированных в иностранной валюте, как сообщил центральный банк на своем вебсайте. Помимо существующих правил по обязательным резервам дополнительная ставка для этих счетов, которая должна быть поддержана в лирах, увеличена вдвое до 8%.
Излишек лир
Избыток ликвидности в Турции усиливается из-за усилий центрального банка по восстановлению международных резервов и необходимости покрывать убытки по защищенным от валютных рисков депозитам, что высвобождает сотни миллиардов лир в экономику.
Ожидается, что Центральный банк примет более агрессивные меры по выведению излишка лир, включая возможное выпуск ликвидных векселей впервые с 2007 года.
Заметьте, что центральный банк активно использовал свопы, которые являются долгосрочными контрактами, а значит позволяют кредиторам ссужать средства по более низкой стоимости, чем стандартная ставка.