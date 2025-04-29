Порт в Лос-Анджелесе имеет серьезную проблему

Торговая война, которую начал президент США Дональд Трамп, имеет очень непредсказуемый характер. Это также стало причиной уменьшения объемов поставок в ключевые американские порты, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Согласно последним данным, на следующей неделе в порт в Лос-Анджелесе должно прибыть на треть меньше судов, чем в аналогичный период годом ранее. Эксперты из частной инвестиционной группы Apollo Global Management в своем анализе указали, что количество новых заказов резко упало после так называемого "дня освобождения". Речь идет о 2 апреля 2025 года, когда Трамп объявил массовые тарифы для большинства стран мира.

Важно! Через несколько дней Трамп заявил, что ставит на паузу на тарифы для ЕС сроком на 90 дней. Кроме того, Вашингтон проводит переговоры с Китаем, который ввел пошлины на американские товары в ответ. В частности, на выходных министр финансов США Скотт Бессент заявил, что существует потенциальный "путь" к соглашению с Китаем по тарифам.

Экономисты предупреждали, что тарифная политика Трампа может привести к замедлению мировой торговли. Кроме того, они отмечали, что пошлины будут дорого стоить американцам. В частности, речь идет о вероятном росте цен в США. Еще один фактор, который влияет на ситуацию, – это опасения относительно потенциальной рецессии в США, которая является крупнейшей экономикой мира.