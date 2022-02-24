Офіційний курс долара та євро
На четвер, 24 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні – 29,25 гривні. Це на 26 копійок більше, ніж у середу.
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Аналогічна ситуація з вартістю європейської валюти, вона теж різко зросла. Курс євро зупинився на рівні 33,17 гривні, що на 27 копійок більше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 29,43 – 29,48.
- Євро – 32,35 – 32,40.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: покупка – 29,31 гривні, продаж – 30,13 гривні.
- Євро: покупка – 33,18 гривні, продаж – 34,12 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.