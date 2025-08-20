Що відбувається з цінами на бензин в Україні?

Національний банк України переглянув прогноз динаміки цін на паливо, очікуючи більш значне зростання, ніж раніше передбачалося. У квітневому прогнозі йшлося про підвищення на 1,2% до кінця 2025 року, проте зараз показник збільшено до 4,0%, пише 24 Канал з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ.

Навесні 2025 року темпи подорожчання бензину в Україні помітно сповільнилися: у березні річне зростання досягало 9,9%, тоді як у травні знизилося до 1,2%.

Стримуючими факторами стали зниження світових цін на нафту, надлишок дизельного пального та автогазу всередині країни, а також висока конкуренція на ринку бензину.

Примітно! До кінця 2025 року очікується помірне підвищення цін, чому сприятиме зниження волатильності на глобальному ринку нафти.

Уже в червні ціни на бензин знову пішли вгору. Річні темпи зростання прискорилися до 3,1% на тлі подорожчання бензину і дизпалива, а основними причинами стали нестабільність світового нафтового ринку та ослаблення гривні щодо євро.

Якими будуть ціни на бензин?

Згідно з прогнозом НБУ, до кінця 2026 року зростання цін на паливо складе близько 8,0% (раніше очікувалося 4,4%), а до кінця 2027 року – 6,9% замість раніше прогнозованих 5,0%.

Як зазначають у регуляторі, у 2026-2027 роках зростання цін буде ще більш відчутним: починаючи з 2026 року зростання цін прискориться через збільшення акцизного навантаження, що призведе до додаткових витрат для споживачів.

Скільки коштує пальне в Україні, ЄС та США?

Для порівняльного аналізу були обрані середньооктанові бензини: український та європейський "Євро-95" та його американський аналог Mid-Grade, а також дизельне пальне.

Дані щодо вартості пального в Україні ми взяли з AUTO.RIA, ціни на АЗС країн Європи ми дивились на Cargopedia, а у США – на Tolls EU.

Порівняння ціни за 1 літр бензину в Україні, ЄС та США:

Україна – 58,80 гривні (1,42 долара)

Франція – 1,68 євро (1,96 долара)

Німеччина – 1,65 євро (1,93 долара)

Польща – 1,38 євро (1,61 долара)

США – 0,87 долара.

Порівняння ціни за 1 літр дизельного пального в Україні, ЄС та США: