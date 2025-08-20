Что происходит с ценами на бензин в Украине?
Национальный банк Украины пересмотрел прогноз динамики цен на топливо, ожидая более значительный рост, чем ранее предполагалось. В апрельском прогнозе речь шла о повышении на 1,2% до конца 2025 года, однако сейчас показатель увеличен до 4,0%, пишет 24 Канал со ссылкой на "Инфляционный отчет" НБУ.
Весной 2025 года темпы подорожания бензина в Украине заметно замедлились: в марте годовой рост достигал 9,9%, тогда как в мае снизился до 1,2%.
Сдерживающими факторами стали снижение мировых цен на нефть, избыток дизельного топлива и автогаза внутри страны, а также высокая конкуренция на рынке бензина.
Примечательно! До конца 2025 года ожидается умеренное повышение цен, чему будет способствовать снижение волатильности на глобальном рынке нефти.
Уже в июне цены на бензин снова пошли вверх. Годовые темпы роста ускорились до 3,1% на фоне подорожания бензина и дизтоплива, а основными причинами стали нестабильность мирового нефтяного рынка и ослабление гривны относительно евро.
Какими будут цены на бензин?
Согласно прогнозу НБУ, до конца 2026 года рост цен на топливо составит около 8,0% (ранее ожидалось 4,4%), а к концу 2027 года – 6,9% вместо ранее прогнозируемых 5,0%.
Как отмечают в регуляторе, в 2026-2027 годах рост цен будет еще более ощутимым: начиная с 2026 года рост цен ускорится из-за увеличения акцизной нагрузки, что приведет к дополнительным расходам для потребителей.
Сколько стоит топливо в Украине, ЕС и США?
Для сравнительного анализа были выбраны среднеоктановые бензины: украинский и европейский "Евро-95" и его американский аналог Mid-Grade, а также дизельное топливо.
Данные по стоимости топлива в Украине мы взяли из AUTO.RIA, цены на АЗС стран Европы мы смотрели на Cargopedia, а в США – на Tolls EU.
Сравнение цены за 1 литр бензина в Украине, ЕС и США:
- Украина – 58,80 гривны (1,42 доллара)
- Франция – 1,68 евро (1,96 доллара)
- Германия – 1,65 евро (1,93 доллара)
- Польша – 1,38 евро (1,61 доллара)
- США – 0,87 доллара.
Сравнение цены за 1 литр дизельного топлива в Украине, ЕС и США:
- Украина – 55,75 гривны (1,35 доллара)
- Франция – 1,61 евро (1,88 доллара)
- Германия – 1,57 евро (1,83 доллара)
- Польша – 1,41 евро (1,65 доллара)
- США – 1,05 доллара.