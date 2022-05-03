Британська компанія повідомила про зростання свого доходу за перший квартал 2022 року попри відмову від російського бізнесу.
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Енергетичний гігант заявив, що його базовий прибуток виріс до 6,2 мільярда доларів, згідно з офіційним звітом. За аналогічний період роком раніше ця сума дорівнювала 2,6 мільярда доларів. Експерти очікували, що чистий дохід компанії складе 4,5 мільярда доларів, згідно з CNBC. Головною причиною фінансового успіху компанія назвала "виняткові умови торгівлі газом та нафтою".
Ціни на нафту виросли приблизно на 40% з початку 2022 року. Для прикладу, еталонна марка нафти Brent торгується на рівні 106 доларів за барель, згідно з даними Bloomberg. Вартість природного газу теж пішла вгору. Цей стрибок спричинив страх глобального "шоку пропозиції" після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.
Рішення British Petroleum щодо відмови від Росії та втрати компанії
27 лютого 2022 року компанія British Petroleum заявила про відмову від своєї частки у розмірі майже 20% у російській державній нафтовій компанії "Роснафта". Крім того, британці відмовилися від трьох спільних підприємств з найбільшим виробником нафти у країні. Компанія додала, що це рішення коштувало їй десятки мільярдів доларів. Цей крок призвів до збитків у розмірі 20,4 мільярда доларів, згідно з офіційним звітом компанії.
Британська компанія позиціювала себе як одного з найбільших іноземних інвесторів у Росії. Тож вони передбачали, що це рішення призведе до "суттєвих" збитків у першому кварталі 2022 року. Крім того, операційний прибуток компанії у 2025 році буде приблизно на 2 мільярди доларів нижчим ніж попередньо прогнозували у зв'язку зі змінами у бухгалтерському обліку, пише СNN.
Гендиректор British Petroleum Бернард Луні заявив, що протягом першого кварталу 2022 року головну повістку займали трагічні події в Україні та волатильність на енергетичних ринках. Тож компанія вирішила зосередитися на забезпеченні клієнтів надійною енергією.
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