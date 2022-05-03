Британська компанія повідомила про зростання свого доходу за перший квартал 2022 року попри відмову від російського бізнесу.

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Доходи British Petroleum за перший квартал 2022 року

Енергетичний гігант заявив, що його базовий прибуток виріс до 6,2 мільярда доларів, згідно з офіційним звітом. За аналогічний період роком раніше ця сума дорівнювала 2,6 мільярда доларів. Експерти очікували, що чистий дохід компанії складе 4,5 мільярда доларів, згідно з CNBC. Головною причиною фінансового успіху компанія назвала "виняткові умови торгівлі газом та нафтою".

Ціни на нафту виросли приблизно на 40% з початку 2022 року. Для прикладу, еталонна марка нафти Brent торгується на рівні 106 доларів за барель, згідно з даними Bloomberg. Вартість природного газу теж пішла вгору. Цей стрибок спричинив страх глобального "шоку пропозиції" після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

До теми! США, Канада, Велика Британія та Австралія запровадили заборону на імпорт російської нафти. Це була відповідь цих країн на війну Росії в Україні. Є шанс, що до цього списку приєднається Європейський Союз. Країни ЄС уже різко скорочують об'єми придбання газу з Росії. До того ж Москва припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Рішення British Petroleum щодо відмови від Росії та втрати компанії

27 лютого 2022 року компанія British Petroleum заявила про відмову від своєї частки у розмірі майже 20% у російській державній нафтовій компанії "Роснафта". Крім того, британці відмовилися від трьох спільних підприємств з найбільшим виробником нафти у країні. Компанія додала, що це рішення коштувало їй десятки мільярдів доларів. Цей крок призвів до збитків у розмірі 20,4 мільярда доларів, згідно з офіційним звітом компанії.

Британська компанія позиціювала себе як одного з найбільших іноземних інвесторів у Росії. Тож вони передбачали, що це рішення призведе до "суттєвих" збитків у першому кварталі 2022 року. Крім того, операційний прибуток компанії у 2025 році буде приблизно на 2 мільярди доларів нижчим ніж попередньо прогнозували у зв'язку зі змінами у бухгалтерському обліку, пише СNN.

Гендиректор British Petroleum Бернард Луні заявив, що протягом першого кварталу 2022 року головну повістку займали трагічні події в Україні та волатильність на енергетичних ринках. Тож компанія вирішила зосередитися на забезпеченні клієнтів надійною енергією.

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