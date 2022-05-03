Британская компания сообщила о росте своего дохода за первый квартал 2022 года, несмотря на отказ от российского бизнеса.

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Доходы British Petroleum за первый квартал 2022 года

Энергетический гигант заявил, что его базовая прибыль выросла до 6,2 миллиарда долларов, согласно официальному отчету. За аналогичный период годом ранее эта сумма была равна 2,6 миллиарда долларов. Эксперты ожидали, что чистый доход компании составит 4,5 миллиарда долларов, согласно CNBC. Главной причиной финансового успеха компания назвала "исключительные условия торговли газом и нефтью".

Цены на нефть выросли примерно на 40% с начала 2022 года. Например, эталонная марка нефти Brent торгуется на уровне 106 долларов за баррель, согласно данным Bloomberg. Стоимость природного газа тоже пошла вверх. Этот скачок вызвал страх глобального "шока предложения" после полномасштабного военного вторжения России в Украину.

К теме! США, Канада, Великобритания и Австралия ввели запрет на импорт российской нефти. Это был ответ этих стран на войну России в Украине. Есть шанс, что в этот список присоединится Европейский Союз. Страны ЕС уже резко сокращают объемы покупки газа из России. К тому же Москва прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Решения British Petroleum относительно отказа от России и потери компании

27 февраля 2022 года компания British Petroleum заявила об отказе от своей доли в размере почти 20% в российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Кроме того, британцы отказались от трех совместных предприятий с крупнейшим производителем нефти в стране. Компания добавила, что это решение обошлось ей в десятки миллиардов долларов. Этот шаг привел к ущербу в размере 20,4 миллиарда долларов, согласно официальному отчету компании.

Британская компания позиционировала себя как одного из самых крупных иностранных инвесторов в России. Так что они предполагали, что это решение приведет к "существенному" ущербу в первом квартале 2022 года. Кроме того, операционная прибыль компании в 2025 году будет примерно на 2 миллиарда долларов ниже, чем предварительно прогнозировали в связи с изменениями в бухгалтерском учете СNN.

Гендиректор British Petroleum Бернард Луни заявил, что в течение первого квартала 2022 главную повестку занимали трагические события в Украине и волатильность на энергетических рынках. Поэтому компания решила сосредоточиться на обеспечении клиентов надежной энергией.

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