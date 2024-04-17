Варто наголосити, що у росіян виникають проблеми з різними китайськими банками. Цього разу вони припинили приймати платежі в юанях з Росії.

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Які банки відмовляють приймати перекази з Росії

Повідомляють, що від російських платежів відмовився найбільший банк Китай – ICBC. Аналогічно діють ще чотири китайські кредитні організації:

China Citic Bank;

Industrial Bank;

Bank of Taizhou;

Bank of China.

Повідомляють, що ситуація стрімко змінилася в гіршу сторону наприкінці березня. Згідно з наявною інформацією, 80% транзакцій стали повертатися відправникам. Крім того, додають, що процес переказу юанів до Китаю на сьогодні – це серйозна проблема. У зв'язку з цим російський імпорт обладнання у квітні став значно складнішим.

Росіяни підтверджують проблеми з Китаєм

Незначні платежі проходять через невеликі китайські фінансові організації, уточнило інше джерело. Але і вони починають наслідувати приклад великих банків і запроваджують обмеження. Про це розповів комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський.

Загалом росіяни наразі "знайомляться" з таким процесом:

Спершу платежі, які направляють в Китай, протягом довго періоду висять;

Після цього банки просять клієнтів заповнити додаткові анкети;

Далі кредитори починають перевірки;

І в результаті клієнтам приходить відмова в проведенні операції без пояснення причини.

Нові проблеми з платежами в Китай підтвердив також генеральний директор ділової ради при Торгово-промисловій палаті Росії Олексій Єгармін. Він розповів, що по-особливому складно проходять розрахунки за промислові товари, тоді як з платежами за споживчі продукти поки проблем не фіксують.

Чому виникають проблеми з платежами

Вказують, що нові обмеження, які запровадили банки Китаю, пов'язані із ризиком запровадженням нових санкцій зі сторони США. Мовляв, китайські банки не прагнуть конфронтації з регуляторами з Заходу навіть з врахуванням "дружби" між Росією та Китаєм.

Нагадаємо, що проблеми із розрахунками загалом почали виникати у грудні 2023 року. Поштовхом для цього став дозвіл, який отримав американський Мінфін від президента США Джо Байдена. Йдеться про те, що відомство отримало право запроваджувати вторинні санкції проти компаній та фінансових організацій третіх країн за співпрацю з Росією.