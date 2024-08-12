Россия несмотря на санкции получает доллары и евро

С марта 2022 года в Россию завезли банкнот долларов и евро на примерно 2,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные с таможни, поступивших от коммерческого поставщика, регистрирует и собирает соответствующую информацию.

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В частности, теперь стало известно, что наличные попадали в Россию в обход санкций через ОАЭ и Турцию. Эти страны не вводили ограничений на торговлю с россиянами. При этом, страна происхождения большей части суммы, которая поступила в Россию за эти годы, неизвестна. Кроме того, добавляют, что доллар и евро остаются полезными инструментами в сферах торговли и туризма даже несмотря на то, что официальная Москва активно стремится уменьшить свою зависимость от этих валют.

Напомним, что в декабре США заявили, что будут штрафовать финансовые учреждения, которые помогают России обходить санкции. К тому же Вашингтон ввел санкционные ограничения против компаний из третьих стран на 2023 – 2024 годы.

В то же время китайский юань опередил доллар США, став важнейшей иностранной валютой в России. Однако с платежами в этой валюте существует ряд проблем. Например, топовый китайский банк отказывается принимать платежи от россиян.