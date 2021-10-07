Попри "повернення" біткойна: трейдер з США назвав дві альтернативи головній криптовалюті світу

Біткойн поступово зміцнює свої позиції. Ціна біткойна зросла майже до 55 тисяч доларів за монету. Це максимальний рівень з середини травня. Проте, деякі трейдери звертають увагу й на інші криптовалюти.

Цього тижня побоювання щодо регулювання крипторинку дещо знизилися. Річ у тому, що очільниця Мінфіну США Джанет Єллен та голова Комісії з цінних паперів та бірж Гері Генслер заявили, що не планують вводити обмеження на торгівлю цифровими валютами.

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Альтернативи для біткойна

Глава фінансової компанії Blue Line Capital Білл Барух влітку, коли ціна найпопулярнішої криптовалюти у світі стрімко почала падати, планував повторно відкрити позицію у біткойні на рівні 32 тисяч доларів за монету, та підсилити її, якщо ціна впаде до 20 тисяч доларів.

Проте після масштабного обвалу вартість біткойна почала знову зростати, тож Барух вирішив провести додаткове дослідження задля того, щоб зрозуміти, куди ще він може вкласти гроші, які планує залишити у криптовалюті. Його увагу привернули дві криптовалюти, які бізнесмен використовує, як альтернативу для біткойна:

Solana,

Algorand.

Насправді Solana – це моя найбільша інвестиція на цей момент. Я вчасно інвестував у неї, і монета доволі різко виросла в ціні. Для мене Algorand – це Solana кілька років тому,

– пояснив своє рішення бізнесмен.

Актуальна вартість криптовалюти згідно з Yahoo!Finance: