На этой неделе опасение по регулированию крипторынка несколько снизилось. Дело в том, что глава Минфина США Джанет Йеллен и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявили, что не планируют вводить ограничения на торговлю цифровыми валютами.

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Альтернативы для биткоина

Глава финансовой компании Blue Line Capital Билл Барух летом, когда цена самой популярной криптовалюты в мире стремительно начала падать , планировал повторно открыть позицию в биткоине на уровне 32 тысяч долларов за монету, и усилить ее, если цена упадет до 20 тысяч долларов.

Однако после масштабного обвала стоимость биткоина начала снова расти, поэтому Барух решил провести дополнительное исследование для того, чтобы понять, куда еще он может вложить деньги, которые планирует оставить в криптовалюте. Его внимание привлекли две криптовалюты, которые бизнесмен использует в качестве альтернативы для биткоина:

Solana,

Algorand.

На самом деле Solana – это моя самая большая инвестиция в данный момент. Я вовремя инвестировал в нее, и монета довольно резко выросла в цене. Для меня Algorand – это Solana несколько лет назад,

– объяснил свое решение бизнесмен.

Актуальная стоимость криптовалюта согласно Yahoo! Finance: