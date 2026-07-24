Що стоїть за рішенням щодо ставки

У червні – липні на динаміку цін у Росії найбільше впливали коливання цін на пальне та плодоовочеву продукцію. Тож за прогнозом регулятора, річна інфляція у 2026 році складе 6 – 7%.

Водночас подальші рішення щодо процентної ставки також залежатимуть від оцінки ризиків, пов'язаних із внутрішніми та зовнішніми економічними умовами. Наразі базовий сценарій передбачає, що її середній рівень:

у 2026 році становитиме 14,5 – 14,6% річних;

становитиме 14,5 – 14,6% річних; а у 2027 році знизиться до 10,5 – 12,5% річних.

До слова, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припустив, що Володимир Путін "продавив" очільницю Центробанку Ельвіру Набіулліну. На думку експерта, зниження ставки попри прискорення інфляції може свідчити про перехід до ручного управління процесом її стримування. "Фіксація цін яка переростає і дефіцит. Й авжеж емісійне фінансування", – додав він.

Нагадаємо, раніше російський диктатор обіцяв, що пом'якшення монетарної політики стане "природним процесом", виходячи з макроекономічних показників і стабільності. Натомість зміцнення рубля вже нібито не несе колишніх ризиків для економіки.

Напередодні регулятор країни-агресорки також обмежився мінімальним зниженням ключової ставки, хоча ринок очікував рішучішого кроку. Водночас саме побоювання, що Центробанк може призупинити подальше пом'якшення монетарної політики або навіть знову підвищити ставку, зокрема через різке подорожчання пального, стали одним із головних чинників падіння російського фондового ринку.