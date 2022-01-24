Нуреддін Небаті представив детальний звіт щодо споживчих цін у 2022 році на закритій зустрічі з 60 економістами та аналітиками.

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Інфляція у Туреччині може злетіти до нового піку

Міністр фінансів Туреччини прогнозує, що інфляція досягне піку на рівні 40% протягом кількох наступних місяців. При цьому він додав, що інфляція не перетне 50% до кінця року. Нуреддін Небаті також розповів, що цей показник навряд чи впаде нижче 30% до кінця року, за словами одного з учасників зустрічі. Міністр відмовився коментувати ці дані Bloomberg.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Інфляція в Туреччині досягла 36,1% у грудні 2021 року. Це найвищий показник за останні 19 років. Інфляційні очікування на наступні 12 місяців виросли з 21,39% до 25,37%, згідно з даними січневого опитування центробанку серед учасників ринку. Деякі банки з Волл-стріт прогнозують, що торішня валютна криза може підштовхнути інфляцію вище 50%.

Інфляція в Туреччині може досягти нового піку / Фото Getty Images

Стрибок цін був спричинений діями центрального банку Туреччини. Йдеться про зниження базової ставки на 500 пунктів на чотирьох засіданнях поспіль. Цього вимагав чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. На його думку, такий підхід стримуватиме споживчі ціни та прискорить економічне зростання. Відтак головні чинники, які сприяли інфляції:

знецінення ліри,

зростання світових цін на енергоносії.

Важливо! У 2021 році за три місяці турецька ліра втратила майже половину своєї вартості. Ситуацію вдолося стабілізувати завдяки екстреним діями турецької влади у грудні. Зокрема, центробанк пообіцяв компаніям, які конвертують свої депозити в іноземній валюті та золоті в депозити у лірі, певні заохочення.

Міністр фінансів Туреччини також заявив, що центральний банк країни працює над довгостроковим фінансуванням, щоб допомогти банкам хеджувати ризики щодо довгострокових позик. За його словами, не варто чекати підвищення процентної ставки у Туреччині, наголосивши, що це відповідальність уряду. Нуреддін Небаті наголосив, що підвищення процентної ставки у США не вплине на країну.