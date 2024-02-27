Помер представник сім'ї Ротшильдів: що відомо та хто продовжить його справу
Джерело:Rothschild Foundation
Британський фінансист та представник однієї із найзаможніших династій у світі Джейкоб Ротшильд відійшов у вічність. На момент смерті йому було 87 років. Уже відомо, хто буде продовжувати його справу.
Відійшов у вічність представник династії Ротшильдів
Про факт смерті фінансиста повідомив благодійний фонд Rothschild Foundation, який очолював Джейкоб Ротшильд. Далі організацію буде очолювати його донька Ханна.
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Наразі не повідомляють причину смерті чоловіка. Водночас у заяві вказали, що Джейкоба Ротшильда поховають відповідно до іудейських звичаїв під час невеликої сімейної церемонії.
Що відомо про Джейкоба Ротшильда:
- У 1988 − 2019 роках британський фінансист очолював раду директорів фонду RIT Capital Partners;
- Протягом 1985 – 1991 років він обіймав посаду глави ради піклувальників Лондонської національної галереї;
- Фінансист та бізнесмен також носив титул лорда.
Згідно з Business Insider, капітал родини Ротшильдів оцінюють в 1 мільярд доларів США. Це дані станом на 2023 рік. Нагадаємо, що торік помер давній партнер та друг легендарного Воррена Баффета – Чарлі Мангер, який був відомий завдяки своєму підходу до інвестування.Хто шукає, той завжди знаходить! Аби не втрачати нові та цікаві можливості навколо, приєднуйтеся до Forex Club та подбайте про своє майбутнє вже сьогодні!