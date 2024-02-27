Відійшов у вічність представник династії Ротшильдів

Про факт смерті фінансиста повідомив благодійний фонд Rothschild Foundation, який очолював Джейкоб Ротшильд. Далі організацію буде очолювати його донька Ханна.

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Наразі не повідомляють причину смерті чоловіка. Водночас у заяві вказали, що Джейкоба Ротшильда поховають відповідно до іудейських звичаїв під час невеликої сімейної церемонії.

Що відомо про Джейкоба Ротшильда:

У 1988 − 2019 роках британський фінансист очолював раду директорів фонду RIT Capital Partners;

Протягом 1985 – 1991 років він обіймав посаду глави ради піклувальників Лондонської національної галереї;

Фінансист та бізнесмен також носив титул лорда.

Згідно з Business Insider, капітал родини Ротшильдів оцінюють в 1 мільярд доларів США. Це дані станом на 2023 рік. Нагадаємо, що торік помер давній партнер та друг легендарного Воррена Баффета – Чарлі Мангер, який був відомий завдяки своєму підходу до інвестування.