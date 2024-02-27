Отошел в вечность представитель династии Ротшильдов

О факте смерти финансиста сообщил благотворительный фонд Rothschild Foundation, который возглавлял Джейкоб Ротшильд. Далее организацию будет возглавлять его дочь Ханна.

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Пока не сообщают причину смерти мужчины. В то же время в заявлении указали, что Джейкоба Ротшильда похоронят в соответствии с иудейскими обычаями во время небольшой семейной церемонии.

Что известно о Джейкобе Ротшильде:

В 1988 - 2019 годах британский финансист возглавлял совет директоров фонда RIT Capital Partners;

В течение 1985 – 1991 годов он занимал должность главы совета попечителей Лондонской национальной галереи;

Финансист и бизнесмен также носил титул лорда.

Согласно Business Insider, капитал семьи Ротшильдов оценивают в 1 миллиард долларов США. Это данные по состоянию на 2023 год. Напомним, что в прошлом году умер давний партнер и друг легендарного Уоррена Баффета – Чарли Мангер, который был известен благодаря своему подходу к инвестированию.