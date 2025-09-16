Укр Рус
16 вересня, 15:38
3

Польський банк зможе працювати в Україні: що відомо про цю угоду

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Кабмін схвалив угоду, що дозволяє польському банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) діяти в Україні.
  • BGK зможе надавати Україні позики, гранти та інші фінансові інструменти, узгоджені з урядами обох країн.

Кабмін схвалив проєкт угоди між українським та польським урядом, відносно діяльності одного з банків Польщі. Йдеться про Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Що відомо про роботу польського банку в Україні?

Вказаний польський банк, завдяки цьому рішенню, зможе діяти на українській території, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

Тарас Мельничук

Представник Кабміну у Верховній Раді України

Відповідно до угоди, Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу.

Тобто, цей банк зможе здійснювати свою діяльність для підтримки України через:

  • позики;
  • гранти;
  • гарантії;
  • підтримку експорту;
  • а також інші фінансові інструменти.

Зверніть увагу! Перелік конкретних напрямів та проєктів буде узгоджуватись урядами України та Польщі, спільно з BGK.

Що потрібно знати про BGK?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) є польським державним банком, що здійснює підтримку стратегічно важливих для країни проєктів. Зокрема, тих, які не є привабливими для комерційних установ через високі ризики чи тривалу окупність.

Яку допомогу отримала Україна від партнерів останнім часом?

  • ЄС ухвалив рішення про виділення для України додаткових 40 мільйонів євро. Ці кошти будуть витрачені на підготовку до зими. Зокрема, за них закуплять генератори, які дозволять Україні легше пройти опалювальний сезон.

  • Велика Британія надасть Україні 142 мільйони фунтів для підтримки. Ці гроші мають сприяти підготовці до опалювального сезону, а також витрачатися на гуманітарну допомогу і захист найбільш вразливих категорій населення.

