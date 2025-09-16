Кабмин одобрил проект соглашения между украинским и польским правительством, относительно деятельности одного из банков Польши. Речь идет о Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Что известно о работе польского банка в Украине?

Указанный польский банк, благодаря этому решению, сможет действовать на украинской территории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

Тарас Мельничук Представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Согласно договору, Bank Gospodarstwa Krajowego сможет осуществлять свою деятельность на территории Украины, в частности, предоставлять правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь.

То есть, этот банк сможет осуществлять свою деятельность для поддержки Украины через:

займы;

гранты;

гарантии;

поддержку экспорта;

а также другие финансовые инструменты.

Обратите внимание! Перечень конкретных направлений и проектов будет согласовываться правительствами Украины и Польши, совместно с BGK.

Что нужно знать о BGK? Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) является польским государственным банком, осуществляющим поддержку стратегически важных для страны проектов. В частности, тех, которые не являются привлекательными для коммерческих учреждений из-за высоких рисков или длительной окупаемости.

Какую помощь получила Украина от партнеров в последнее время?

ЕС принял решение о выделении для Украины дополнительных 40 миллионов евро. Эти средства будут потрачены на подготовку к зиме. В частности, за них закупят генераторы, которые позволят Украине легче пройти отопительный сезон.

Великобритания предоставит Украине 142 миллиона фунтов для поддержки. Эти деньги должны способствовать подготовке к отопительному сезону, а также тратиться на гуманитарную помощь и защиту наиболее уязвимых категорий населения.

