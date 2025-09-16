Польский банк сможет работать в Украине: что известно об этом соглашении
- Кабмин одобрил соглашение, позволяющее польскому банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) действовать в Украине.
- BGK сможет предоставлять Украине займы, гранты и другие финансовые инструменты, согласованные с правительствами обеих стран.
Кабмин одобрил проект соглашения между украинским и польским правительством, относительно деятельности одного из банков Польши. Речь идет о Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Что известно о работе польского банка в Украине?
Указанный польский банк, благодаря этому решению, сможет действовать на украинской территории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.
Согласно договору, Bank Gospodarstwa Krajowego сможет осуществлять свою деятельность на территории Украины, в частности, предоставлять правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь.
То есть, этот банк сможет осуществлять свою деятельность для поддержки Украины через:
- займы;
- гранты;
- гарантии;
- поддержку экспорта;
- а также другие финансовые инструменты.
Обратите внимание! Перечень конкретных направлений и проектов будет согласовываться правительствами Украины и Польши, совместно с BGK.
Что нужно знать о BGK?
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) является польским государственным банком, осуществляющим поддержку стратегически важных для страны проектов. В частности, тех, которые не являются привлекательными для коммерческих учреждений из-за высоких рисков или длительной окупаемости.
Какую помощь получила Украина от партнеров в последнее время?
ЕС принял решение о выделении для Украины дополнительных 40 миллионов евро. Эти средства будут потрачены на подготовку к зиме. В частности, за них закупят генераторы, которые позволят Украине легче пройти отопительный сезон.
Великобритания предоставит Украине 142 миллиона фунтов для поддержки. Эти деньги должны способствовать подготовке к отопительному сезону, а также тратиться на гуманитарную помощь и защиту наиболее уязвимых категорий населения.
Напомним! Конгресс США принял решение о выделении для Украины 400 миллионов долларов на 2026 год