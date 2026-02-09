Україні можуть отримати пенсію іншої країни: яких умов потрібно дотримуватися
- Українці за кордоном можуть отримувати польську пенсію, якщо вони офіційно працювали в країні та сплатили хоча б один пенсійний внесок до ZUS.
- Після виїзду з країни українські пенсіонери втрачають право на польську пенсію, а порушення можуть призвести до вимоги повернення виплат.
Українські громадяни мають право не лише на пенсію своєї держави. Також деякі літні люди можуть отримати виплату від країни-союзниці.
Хто з українців може отримувати польську пенсію?
Мова йде про Польщу, про що зазначили у виданні InPoland.
Читайте також Українці можуть вийти на пенсію раніше: хто має право на відпочинок у 55 років
Однак, слід відповідати певним критеріям:
- мати мінімальний страховий стаж – щонайменше 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;
- досягнути пенсійного віку (60 років для жінок та 65 років для чоловіків).
ZUS – державна установа, яка відповідає за соціальне страхування – виплачує мінімальну пенсію українцям, якщо вони також працювали в Польщі.
Зверніть увагу! Щоб претендувати на цю виплату, потрібно сплатити хоча б один пенсійний внесок до ZUS. Тобто слід офіційно пропрацювати місяць.
Установа соціального страхування доплачує громадянам України до мінімальної пенсії, якщо вони проживають у Польщі,
– йдеться у матеріалі.
Після виїзду з країни українські пенсіонери втрачають право на польську пенсію, а факт проживання на території Польщі перевіряється ZUS.
Ба більше, якщо будуть якісь порушення з боку українців, то установа вимагатиме повернення отриманих виплат.
Зокрема станом на січень 2026 року мінімальна пенсія в Україні становила 2 595 гривень. Це приблизно 214 злотих). Мінімальна ж пенсія в Польщі у той самий час – 1878,91 злотих.
Нагадаємо! У Польщі у 2025 році мінімальна пенсія становила 1878,91 злотих. А після оподаткування – 1709,81 злотих. Про це йшлося у матеріалі Poradnik Przedsiebiorcy.
Що ще слід знати українцям щодо Польщі?
- Українці у Польщі можуть отримати тринадцяту пенсію. Але тільки за умови, що вони офіційно включені до польської системи пенсійного страхування та отримують пенсію з польських фондів.
- Тринадцята пенсія – це одноразова щорічна доплата. Вона яка автоматично нараховується людям, які мали чинне право на пенсійні виплати станом на 31 березня відповідного року.