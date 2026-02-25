Працівники цього органу можуть вийти на пенсію раніше у 2026 році

Для правоохоронців діють особливі умови для виходу на пенсію. Працівники цієї професії можуть піти на заслужений відпочинок раніше. Проте для цього має бути виконана низка важливих умов.

Яку пенсію можуть мати колишні поліціянти?

Пенсійне забезпечення таких працівників відбувається, відповідно до закону України № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Читайте також Саме в цих областях живуть найбагатші пенсіонери України: ви будете вражені

Наразі до структурних підрозділів поліції належать:

патрульна поліція;

кримінальна;

поліція охорони та особливого призначення;

органи досудового розслідування.

Важливо! Також до цієї структури належать і інші утворення діяльність яких, спрямована на виконання завдань поліції або забезпечення її функціонування. З умови, що такі підрозділи, створені за рішенням керівника поліції, при цьому має відбутися погодження з Міністром внутрішніх справ України.

Пенсії призначаються виключно після звільнення працівника з поліції. У разі повторного вступу на службу – виплата пенсії припиняється. Після повторного звільнення пенсія поновлюється з урахуванням загальної вислуги років на дату останнього звільнення,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Водночас виплата пенсії не припиняється через низку причин, зокрема:

особа була призвана на військову службу за контрактом;

або ж прийнята на службу і отримала посаду поліціянту у підрозділі поліції особливого призначення.

Наразі поліціянти мають право отримати пенсію за вислугою років. Така виплата призначається, якщо:

особа звільнена з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати;

і при цьому – має вислугу щонайменше 25 календарних років.

Також поліціянт може розраховувати на пенсію за вислугою років, якщо:

на день звільнення зі служби він сягнув 45-річного віку;

набув стаж не менш як 25 років;

при цьому, з вказаної кількості стажу – має бути не менш як 12 років 6 місяців служби в поліції, органах внутрішніх справ або ж – військової служби.

Що важливо знати про призначення пенсії поліціянтам?