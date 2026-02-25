Какую пенсию могут иметь бывшие полицейские?

Пенсионное обеспечение таких работников происходит, соответствии с законом Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Сейчас к структурным подразделениям полиции относятся:

патрульная полиция;

криминальная;

полиция охраны и особого назначения;

органы досудебного расследования.

Важно! Также к этой структуре относятся и другие образования деятельность которых, направлена на выполнение задач полиции или обеспечения ее функционирования. При условии, что такие подразделения, созданы по решению руководителя полиции, при этом должно состояться согласование с Министром внутренних дел Украины.

Пенсии назначаются исключительно после увольнения работника из полиции. В случае повторного поступления на службу – выплата пенсии прекращается. После повторного увольнения пенсия возобновляется с учетом общей выслуги лет на дату последнего увольнения,

– сообщает Пенсионный фонд.

В то же время выплата пенсии не прекращается по ряду причин, в частности:

лицо было призвано на военную службу по контракту;

или же принято на службу и получило должность полицейского в подразделении полиции особого назначения.

Сейчас полицейские имеют право получить пенсию по выслуге лет. Такая выплата назначается, если:

лицо уволено с 1 октября 2020 года или после этой даты;

и при этом – имеет выслугу не менее 25 календарных лет.

Также полицейский может рассчитывать на пенсию по выслуге лет, если:

на день увольнения со службы он достиг 45-летнего возраста;

приобрел стаж не менее 25 лет;

при этом, из указанного количества стажа – должно быть не менее 12 лет 6 месяцев службы в полиции, органах внутренних дел или – военной службы.

Что важно знать о назначении пенсии полицейским?