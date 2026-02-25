Какую пенсию могут иметь бывшие полицейские?
Пенсионное обеспечение таких работников происходит, соответствии с законом Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Сейчас к структурным подразделениям полиции относятся:
- патрульная полиция;
- криминальная;
- полиция охраны и особого назначения;
- органы досудебного расследования.
Важно! Также к этой структуре относятся и другие образования деятельность которых, направлена на выполнение задач полиции или обеспечения ее функционирования. При условии, что такие подразделения, созданы по решению руководителя полиции, при этом должно состояться согласование с Министром внутренних дел Украины.
Пенсии назначаются исключительно после увольнения работника из полиции. В случае повторного поступления на службу – выплата пенсии прекращается. После повторного увольнения пенсия возобновляется с учетом общей выслуги лет на дату последнего увольнения,
– сообщает Пенсионный фонд.
В то же время выплата пенсии не прекращается по ряду причин, в частности:
- лицо было призвано на военную службу по контракту;
- или же принято на службу и получило должность полицейского в подразделении полиции особого назначения.
Сейчас полицейские имеют право получить пенсию по выслуге лет. Такая выплата назначается, если:
- лицо уволено с 1 октября 2020 года или после этой даты;
- и при этом – имеет выслугу не менее 25 календарных лет.
Также полицейский может рассчитывать на пенсию по выслуге лет, если:
- на день увольнения со службы он достиг 45-летнего возраста;
- приобрел стаж не менее 25 лет;
- при этом, из указанного количества стажа – должно быть не менее 12 лет 6 месяцев службы в полиции, органах внутренних дел или – военной службы.
Что важно знать о назначении пенсии полицейским?
Время прохождения службы в полиции засчитывается не только в страховой стаж, но и стаж работы по специальности и стаж государственной службы. К тому же этот период учитывается в выслугу лет.
Полицейские имеют право не только на пенсию по выслуге лет. Также они могут рассчитывать на выплату по инвалидности и в связи с потерей кормильца.