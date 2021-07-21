Успішний політ Джеффа Безоса у космос: що це означає для індустрії позаземного туризму

У вівторок, 20 липня, лідер рейтингу Forbes Джефф Безос здійснив успішний політ у космос у рамках місії NS-16. Ракета New Shepard підняла мільярдера та екіпаж на висоту трохи більше ніж 100 кілометрів та плавно повернула їх на Землю. Що це означає для індустрії космічного туризму – читайте далі.

Мільярдери-інноватори – Ілон Маск, Джефф Безос та Річард Бренсон – символи зародження ери приватного космічного туризму.

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Космос стає ближчим

Політ Безоса у космос – це надважливий крок для компанії Blue Origin, яка робить ставку на ринок дорогих космічних подорожей. Дітище найбагатшої людини світу планує в найближчому майбутньому запустити платні польоти з пасажирами. Компанія все ще не оголосила вартість квитків. Очікують, що цінник буде коливатися на рівні сотень тисяч доларів. Blue Origin не є публічною компанією, тож немає можливості з'ясувати, як цей політ вплинув на її фінансове становище.

Аналітик космічної галузі з корпорації Teal Group Марко Касерес заявив, що успішні польоти Джеффа Безоса та його колеги-мільярдера Річарда Бренсона – це потужний імпульс для індустрії космічного туризму, яка за останні 20 років розвивалася дуже повільно.

З практичної точки зору, індустрії космічного туризму в цей час не існує. Це офіційно знаменує початок,

– наголосив Марко Касерес.

Трансляція запуску New Shepard: дивиться відео

Ракета компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона 11 липня здійснила довгоочікуваний випробувальний політ з 70-річним мільярдером та командою з 5 осіб. Virgin Galactic готується почати активну роботу з клієнтами на початку 2022 року. Попередні заявки на політ у космос залишили вже 600 осіб. Крім того, відомо, що компанія поновить продаж квитків після кількох тестових польотів влітку. Вартість квитків буде трохи вищою, ніж 250 тисяч доларів за місце, як планували раніше.

Ще одним потужним гравцем є компанія SpaceX Ілона Маска, яка теж бачить потенціал в космічному туризмі. SpaceX планує запустити першу орбітальну місію з повністю цивільним екіпажем до кінця 2021 року. Натомість Virgin Galactic та Blue Origin зосередили увагу на суборбітальних польотах у космос. Касерес зауважив, що всі ці компанії можуть стати прибутковим сектором індустрії комерційних космічних польотів, проте, швидше за все, на це потрібен час.

Якщо це буде один рейс кожні кілька місяців, то для створення галузі цього буде недостатньо. Але якщо ці компанії почнуть робити запуски щотижня, і ви почнете бачити десятки чи сотні цих рейсів, тоді ви зможете відчути, що це щось справжнє,

– розповів Касерес

За даними Forbes , капітал Безоса становитьдоларів, Маска –доларів, Бренсона –доларів.

Світова спільнота засудила Бренсона, Безоса та Маска через їхні прагнення втілити в життя ідею з приватними космічними польотами. Дехто навіть критикував інвестиційні стратегії мільярдерів. Генеральний директор космічного стартапу Phantom Space та колишній очільник SpaceX Джим Кантрелл заявив, що така позиція не є далекоглядною.

Ви не можете дивитися на це в контексті цього стрибка в космос. Ви повинні дивитись на це в контексті загальної картини. Раніше тут домінували уряди, але ми дійшли до тієї точки, коли люди можуть це робити. Це надійна, натхненна частина всього цього,

– розповів Кантрелл.