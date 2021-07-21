Миллиардеры-инноваторы – Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон – символы зарождения эры частного космического туризма.

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Космос становится ближе

Полет Безоса в космос – это важнейший шаг для компании Blue Origin, которая делает ставку на рынок дорогих космических путешествий. Детище самого богатого человека мира планирует в ближайшем будущем запустить платные полеты с пассажирами. Компания все еще не объявила стоимость билетов. Ожидается, что ценник будет колебаться на уровне сотен тысяч долларов. Blue Origin не является публичной компанией, поэтому нет возможности выяснить, как этот полет повлиял на ее финансовое положение.

Аналитик космической отрасли из корпорации Teal Group Марко Касерес заявил, что успешные полеты Джеффа Безоса и его коллеги-миллиардера Ричарда Брэнсона – это мощный импульс для индустрии космического туризма, которая последние 20 лет развивалась очень медленно.

С практической точки зрения, индустрии космического туризма в настоящее время не существует. Это официально знаменует начало,

– отметил Марко Касерес.

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Ракета компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона 11 июля осуществила долгожданный испытательный полет с 70-летним миллиардером и командой из 5 человек. Virgin Galactic готовится начать активную работу с клиентами в начале 2022 года. Предварительные заявки на полет в космос оставили уже 600 человек. Кроме того, известно, что компания возобновит продажу билетов после нескольких тестовых полетов летом. Стоимость билетов будет несколько выше, чем 250 тысяч долларов за место, как планировали ранее. Еще одним мощным игроком является компания SpaceX Илона Маска , которая тоже видит потенциал в космическом туризме. SpaceX планирует запустить первую орбитальную миссию с полностью гражданским экипажем до конца 2021 года. Зато Virgin Galactic и Blue Origin сосредоточили внимание на суборбитальных полетах в космос. Касерес отметил, что все эти компании могут стать прибыльным сектором индустрии коммерческих космических полетов, однако, скорее всего, на это нужно время.

Если это будет один рейс каждые несколько месяцев, то для создания отрасли этого будет недостаточно. Но если эти компании начнут делать запуски еженедельно, и вы начнете видеть десятки или сотни этих рейсов, тогда вы сможете почувствовать, что это что-то настоящее,

– рассказал Касерес

По данным Forbes , капитал Безоса составляет 205 миллиардов долларов, Маска – 161 миллиард долларов, Брэнсона – 4,7 миллиарда долларов.

Мировое сообщество осудило Брэнсона, Безоса и Маска из-за их стремления воплотить в жизнь идею с частными космическими полетами. Некоторые даже критиковали инвестиционные стратегии миллиардеров. Генеральный директор космического стартапа Phantom Space и бывший глава SpaceX Джим Кантрелл заявил, что такая позиция не является дальновидной.

Вы не можете смотреть на это в контексте этого скачка в космос. Вы должны смотреть на это в контексте общей картины. Ранее здесь доминировали правительства, но мы дошли до той точки, когда люди могут это делать. Это надежная, вдохновленная часть всего этого,

– рассказал Кантрелл.