Топовий європейський чиновник заявив, що блок готовий реагувати на рішення росії зупинити постачання газу. Додамо, що минулої п'ятниці російський монополіст "Газпром" анонсував зупинку постачання сировини через "Північний потік 1".

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У ЄС прокоментували чергові спроби шантажу зі сторони росії

У компанії не вказали про який термін йдеться, обґрунтувавши цей крок необхідністю "додаткових ремонтних робіт". "Газпром" заявив про нібито виявлення "витоку з трубопроводу". На попередньому тижні росія уже призупиняла постачання природного газу. Тоді планували, що це триватиме до 3 вересня 2022 року.

До теми! Згідно з даними TradingEconomics, вартість газу у ЄС коливається на рівні 214 євро за одну мегават-годину. Додамо, що максимально ціна зростала наприкінці серпня 2022 року до понад 345 євро за мегават-годину.

У ЄС очікували, що офіційна москва буде дотримуватися чинних контрактів. Проте якщо росія продовжить використовувати енергетику як зброю або буде посилювати цей інструмент у відповідь на відповідні рішення, то Європа готова реагувати. Таку думку висловив Європейський комісар з економіки Паоло Джентілоні.

Звичайно, ми повинні економити енергію, ми повинні ділитися енергією, у нас є високий рівень зберігання, і ми не боїмося рішень путіна,

– наголосив Джентілоні.

Політик також додав, що вони зверталися до путіна із закликом виконувати умови контрактів, але у ЄС готові відповідати у разі розвитку іншого сценарію. Паоло Джентілоні не уточнював, які саме інструменти можуть використати.

Крім того, про рішення "Газпрому" повідомили після того, як країн G7 узгодили план щодо встановлення цінової стелі для російської нафти на глобальному ринку. Головна мета – спроба обмежити надходження коштів до росії. Нагадаємо, що доходи від продажу нафти та газу складають суттєву частину бюджету держави-агресорки.