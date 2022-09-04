Топовый европейский чиновник заявил, что блок готов реагировать на решение россии остановить поставки газа. Добавим, что в прошлую пятницу российский монополист "газпром" анонсировал остановку поставок сырья через "северный поток-1".

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В ЕС прокомментировали очередные попытки шантажа со стороны россии

В компании не указали о каком сроке идет речь, обосновав этот шаг необходимостью "дополнительных ремонтных работ". "газпром" заявил о якобы обнаружении "утечки из трубопровода". На прошлой неделе россия уже приостанавливала поставки природного газа. Тогда планировали, что это продлится до 3 сентября 2022 года.

К теме! Согласно данным TradingEconomics, стоимость газа в ЕС колеблется на уровне 214 евро за один мегаватт-час. Добавим, что максимально цена росла в конце августа 2022 года – до более 345 евро за мегаватт-час.

В ЕС ожидали, что официальная москва будет соблюдать действующие контракты. Однако, если россия продолжит использовать энергетику как оружие или будет усиливать этот инструмент в ответ на соответствующие решения, то Европа готова реагировать. Такое мнение высказал Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони.

Конечно, мы должны экономить энергию, мы должны делиться энергией, у нас есть высокий уровень хранения, и мы не боимся решений путина,

– подчеркнул Джентилони.

Политик также добавил, что они обращались к путину с призывом выполнять условия контрактов, но в ЕС готовы отвечать в случае развития другого сценария. Паоло Джентилони не уточнял, какие инструменты могут использовать.

Кроме того, о решении "газпрома" сообщили после того, как страны G7 согласовали план по установлению ценового потолка для российской нефти на глобальном рынке. Главная цель – попытка ограничить поступление средств в россию. Напомним, что доходы от продажи нефти и газа составляют существенную часть бюджета государства-агрессора.