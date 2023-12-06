Податок зросте

Починаючи з 2024 року процентна ставка на прибуток банків складатиме 25%. Збільшення податку надалі дозволить збільшити надходження у держбюджет.

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Так, лише за 2023 рік податки з банківських надходжень можуть принести державі 24 – 25 мільярдів гривень.

Скільки коштів приносять банківські податки

Ще у жовтні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36% на найближчі два роки.

Відтак, у проєкті державного бюджету на 2024 рік було передбачено 9,9 мільярда гривень надходжень від податків банків. Чистий прибуток за перші девʼять місяців 2023 року становив понад 100 мільярдів гривень.

Крім того, в українських банках суттєво зросла сума вкладень. Якщо після 24 лютого 2022 року сума вкладів населення складала 770 мільярдів гривень, то зараз це понад 1,1 трильйона гривень.

Однак, якщо НБУ підтримав нововведення, то інші банки висловили спротив.

До теми! За час повномасштабного вторгнення з ринку було виведено 8 банків, але тільки половина з них – з причин неплатоспроможності.