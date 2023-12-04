Регулятор оптимізує номінальний ряд банкнот гривні, а також поступово замінює банкноти старого дизайну на оновлені грошові знаки із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

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Вимоги щодо визначення банкнот зношеними встановлені нормативно-правовими актами Національного банку.

Коли банкноти слід вважати застарілими

Так, до зношених банкнот належать банкноти, які мають одну або більше з таких ознак:

потертості, часткова втрата фарби на зображеннях, розпушення паперу, втрата папером жорсткості;

забруднення, плями, написи, відбитки штампів/печаток, крім штампів або написів про погашення "до обміну", "неплатіжна" (включаючи видимі під дією ультрафіолетових променів);

надриви або надрізи довжиною кожний понад 5 міліметрів, що можуть бути склеєні прозорою клейкою полімерною або за допомогою клею паперовою стрічкою завширшки не більше ніж 10 міліметрів у спосіб, який би не призводив до склеювання сусідніх банкнот у корінці;

отвори та проколи, відірвані краї або кути, площа кожного з яких більша ніж 10 міліметрів квадратних.

Важливо! Працівники банків та Національного банку (касир, касир-експерт), які безпосередньо задіяні у процесі оброблення банкнот, зобов’язані виконувати ці вимоги на належному рівні.

Виявлення зношених банкнот під час їх оброблення здійснюється двома способами:

візуально, касирами в процесі ручного оброблення банкнот;

за допомогою датчиків відповідного технологічного обладнання з автоматизованого оброблення (сортування) банкнот.

Причини виведення з обігу старих купюр

Національний банк приймає рішення щодо вилучення з обігу банкнот старого зразка, ухвалюючи відповідні нормативно-правові акти, у яких передбачаються процедура та терміни їх обміну на придатні до обігу банкноти чи монети, що перебувають в обігу.

Вилучення з обігу старих купюр є частиною комплексного рішення з оптимізації Національним банком номінального ряду банкнот гривні, поступової заміни банкнот старого дизайну на оновлені грошові знаки із сучасним дизайном та посиленою системою захисту. Це робить готівкові розрахунки більш комфортними й простішими, оскільки надмірна кількість зразків банкнот, які паралельно перебувають в обігу, може призвести до плутанини під час готівкових розрахунків.

Зверніть увагу! Зазначені акти обов’язково оприлюднюються на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Крім того, інформація щодо вилучення з обігу банкнот старого зразка поширюється через засоби масової інформації.

Чим відрізняються оновлені банкноти

Банкноти гривні оновленого номінального ряду мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту.

Які банкноти мають найвищий рівень захисту Особливо високий рівень захисту відзначається на банкнотах номіналом 100 гривень (2014 року), 200 гривень (2019 року), 500 гривень (2015 року) та 1000 гривень (2019 р.оку. Кожна з цих банкнот обладнана понад 20 сучасними елементами захисту, що робить їх надзвичайно відомими своєю надійністю. Зазначені банкноти мають сучасний дизайн, для їх захисту використано новітні оптично-змінні елементи захисту.

Сьогодні наявні елементи захисту на всіх банкнотах української гривні дозволяють гарантовано визначати їх справжність, як при уважному візуальному та тактильному контролі, так і за допомогою спеціального обладнання, що дозволяє перевіряти елементи захисту банкнот в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазонах спектра.

Механізм вилучення застарілих та зношених купюр

Банки без будь-яких обмежень приймають від фізичних та юридичних осіб зношені банкноти для обміну на придатні до обігу банкноти (монети).

Зверніть увагу! Банки, небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв’язку, під час приймання банкнот перевірять їх на відповідність ознакам зношення або пошкодження.

Надалі зношені банкноти передаються до банків, які, своєю чергою, надсилають такі банкноти до Національного банку де банкноти перераховуються, перевіряються на справжність та знищуються.

Як відбувається процес утилізації

Процес утилізації зношених банкнот здійснюється у відділах грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу та Центральному сховищі Національного банку. Здійснюється за допомогою спеціальних автоматизованих систем – шляхом подрібнення банкнот на дрібненькі частини розміром 1,5 на 16 міліметрів.

Цікаво! Перед знищенням усі банкноти обов’язково перераховуються та перевіряються на справжність у встановленому нормативно-правовими актами Національного банку порядку.

Процес утилізації банкнот контролюється засобами технологічного відеонагляду. Далі здрібнена маса банкнот вивозиться на полігони твердих побутових відходів відповідно до укладених договорів про надання таких послуг.