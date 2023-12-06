Налог увеличится

Начиная с 2024 года процентная ставка на прибыль банков будет составлять 25%. Увеличение налога в дальнейшем позволит увеличить поступление в госбюджет.

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Да, только за 2023 год налоги с банковских поступлений могут принести государству 24 – 25 миллиардов гривен.

Сколько средств приносят банковские налоги

Еще в октябре Верховная Рада приняла законопроект об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18 до 36% на ближайшие два года.

Следовательно, в проекте государственного бюджета на 2024 год было предусмотрено 9,9 миллиарда гривен поступлений от налогов банков. Чистая прибыль за первые девять месяцев 2023 года составила более 100 миллиардов гривен.

Кроме того, в украинских банках существенно выросла сумма вложений. Если после 24 февраля 2022 сумма вкладов населения составляла 770 миллиардов гривен, то сейчас это более 1,1 триллиона гривен.

Однако если НБУ поддержал нововведение, то другие банки выразили сопротивление.

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