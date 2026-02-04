Стане ще гірше: Кремль робить новий крок
- Російський віцепрем'єр Олександр Новак доручив Міненерго підготувати обґрунтування розширення сфери податку на додатковий дохід від видобутку вуглеводневої сировини.
- Мінфін Росії вважає, що розширення цього податку стане ефективним.
Стало відомо, що російський віцепрем'єр Олександр Новак доручив Міненерго реалізувати важливий проєкт. Міністерство має підготувати обґрунтування розширення сфери податку на додатковий дохід (ПДД) від видобутку вуглеводневої сировини.
Що відомо про цей податок?
Наразі ставка податку складає – 50%, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Важливо! Мінфін Росії вважає, щоці зміни стануть надзвичайно ефективними.
Я доручив Міненерго підготувати відповідні розрахунки, обґрунтування, будемо з Мінфіном разом дивитися. З приводу ПДД Мінфін теж вважає, що це досить ефективний інструмент,
– сказав Новак.
Новак не уточнив, чи діятиме це розширення можливостей ПДД на всі родовища. Йдеться про традиційні райони нафтовидобутку, повідомляє російська Національна Асоціація нафтогазового сервісу.
Зауважимо, що податок на додатковы доходи стягується 4 рази на рік. Він вираховується з прибутку від:
- природного газу;
- видобутку нафти;
- газового конденсату.
Які ще важливі зміни відбуваються в Росії?
В Росії відчувається значна бюджетна криза. Найбільше російський бюджет страждає від падіння нафтогазових доходів. Саме ці надходження складають майже чверть від усіх джерел наповнення бюджету. Зниженню доходів від нафти та газу сприяла сукупність факторів, зокрема, зменшення рівня експорту та міцний рубль.
Наразі, як відомо, російські чиновники намагаються "знайти" 1,2 трильйона рублів. Таким чином вони прагнуть зменшити проблему дефіциту бюджету.
Російський бюджет "страждає" від значних військових витрат. Цьогоріч ці видатки, імовірно, будуть більшими ніж очікувалось. Нагадаємо, спочатку їхній розмір оцінювався в – 12,9 трильйона рублів.