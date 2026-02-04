Що відомо про цей податок?

Наразі ставка податку складає – 50%, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Важливо! Мінфін Росії вважає, щоці зміни стануть надзвичайно ефективними.

Я доручив Міненерго підготувати відповідні розрахунки, обґрунтування, будемо з Мінфіном разом дивитися. З приводу ПДД Мінфін теж вважає, що це досить ефективний інструмент,

– сказав Новак.

Новак не уточнив, чи діятиме це розширення можливостей ПДД на всі родовища. Йдеться про традиційні райони нафтовидобутку, повідомляє російська Національна Асоціація нафтогазового сервісу.

Зауважимо, що податок на додатковы доходи стягується 4 рази на рік. Він вираховується з прибутку від:

природного газу;

видобутку нафти;

газового конденсату.

Які ще важливі зміни відбуваються в Росії?