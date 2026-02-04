Станет еще хуже: Кремль делает новый шаг
- Российский вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить обоснование расширения сферы налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.
- Минфин России считает, что расширение этого налога станет эффективным.
Стало известно, что российский вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго реализовать важный проект. Министерство должно подготовить обоснование расширения сферы налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.
Что известно об этом налоге?
Сейчас ставка налога составляет – 50%, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).
Важно! Минфин России считает, что эти изменения станут чрезвычайно эффективными.
Я поручил Минэнерго подготовить соответствующие расчеты, обоснования, будем с Минфином вместе смотреть. По поводу ПДД Минфин тоже считает, что это достаточно эффективный инструмент,
– сказал Новак.
Новак не уточнил, будет ли действовать это расширение возможностей ПДД на все месторождения. Речь идет о традиционных районах нефтедобычи, сообщает российская Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса.
Заметим, что налог на дополнительный доход взимается 4 раза в год. Он высчитывается из прибыли от:
- природного газа;
- добычи нефти;
- газового конденсата.
Какие еще важные изменения происходят в России?
В России ощущается значительный бюджетный кризис. Больше всего российский бюджет страдает от падения нефтегазовых доходов. Именно эти поступления составляют почти четверть от всех источников наполнения бюджета. Снижению доходов от нефти и газа способствовала совокупность факторов, в частности, уменьшение уровня экспорта и крепкий рубль.
Сейчас, как известно, российские чиновники пытаются "найти" 1,2 триллиона рублей. Таким образом они стремятся уменьшить проблему дефицита бюджета.
Российский бюджет "страдает" от значительных военных расходов. В этом году эти траты, вероятно, будут больше, чем ожидалось. Напомним, сначала их размер оценивался в – 12,9 триллиона рублей.