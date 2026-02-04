Стало известно, что российский вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго реализовать важный проект. Министерство должно подготовить обоснование расширения сферы налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.

Что известно об этом налоге?

Сейчас ставка налога составляет – 50%, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Читайте также Этот запрет ударит по России: ЕС может принять новое решение

Важно! Минфин России считает, что эти изменения станут чрезвычайно эффективными.

Я поручил Минэнерго подготовить соответствующие расчеты, обоснования, будем с Минфином вместе смотреть. По поводу ПДД Минфин тоже считает, что это достаточно эффективный инструмент,

– сказал Новак.

Новак не уточнил, будет ли действовать это расширение возможностей ПДД на все месторождения. Речь идет о традиционных районах нефтедобычи, сообщает российская Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса.

Заметим, что налог на дополнительный доход взимается 4 раза в год. Он высчитывается из прибыли от:

природного газа;

добычи нефти;

газового конденсата.

Какие еще важные изменения происходят в России?