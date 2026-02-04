Что известно об этом налоге?

Сейчас ставка налога составляет – 50%, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Важно! Минфин России считает, что эти изменения станут чрезвычайно эффективными.

Я поручил Минэнерго подготовить соответствующие расчеты, обоснования, будем с Минфином вместе смотреть. По поводу ПДД Минфин тоже считает, что это достаточно эффективный инструмент,

– сказал Новак.

Новак не уточнил, будет ли действовать это расширение возможностей ПДД на все месторождения. Речь идет о традиционных районах нефтедобычи, сообщает российская Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса.

Заметим, что налог на дополнительный доход взимается 4 раза в год. Он высчитывается из прибыли от:

природного газа;

добычи нефти;

газового конденсата.

Какие еще важные изменения происходят в России?