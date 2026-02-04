Что известно об этом налоге?
Сейчас ставка налога составляет – 50%, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).
Читайте также Этот запрет ударит по России: ЕС может принять новое решение
Важно! Минфин России считает, что эти изменения станут чрезвычайно эффективными.
Я поручил Минэнерго подготовить соответствующие расчеты, обоснования, будем с Минфином вместе смотреть. По поводу ПДД Минфин тоже считает, что это достаточно эффективный инструмент,
– сказал Новак.
Новак не уточнил, будет ли действовать это расширение возможностей ПДД на все месторождения. Речь идет о традиционных районах нефтедобычи, сообщает российская Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса.
Заметим, что налог на дополнительный доход взимается 4 раза в год. Он высчитывается из прибыли от:
- природного газа;
- добычи нефти;
- газового конденсата.
Какие еще важные изменения происходят в России?
В России ощущается значительный бюджетный кризис. Больше всего российский бюджет страдает от падения нефтегазовых доходов. Именно эти поступления составляют почти четверть от всех источников наполнения бюджета. Снижению доходов от нефти и газа способствовала совокупность факторов, в частности, уменьшение уровня экспорта и крепкий рубль.
Сейчас, как известно, российские чиновники пытаются "найти" 1,2 триллиона рублей. Таким образом они стремятся уменьшить проблему дефицита бюджета.
Российский бюджет "страдает" от значительных военных расходов. В этом году эти траты, вероятно, будут больше, чем ожидалось. Напомним, сначала их размер оценивался в – 12,9 триллиона рублей.