Что известно об этом налоге?

Сейчас ставка налога составляет – 50%, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Важно! Минфин России считает, что эти изменения станут чрезвычайно эффективными.

Я поручил Минэнерго подготовить соответствующие расчеты, обоснования, будем с Минфином вместе смотреть. По поводу ПДД Минфин тоже считает, что это достаточно эффективный инструмент,
– сказал Новак.

Новак не уточнил, будет ли действовать это расширение возможностей ПДД на все месторождения. Речь идет о традиционных районах нефтедобычи, сообщает российская Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса.

Заметим, что налог на дополнительный доход взимается 4 раза в год. Он высчитывается из прибыли от:

  • природного газа;
  • добычи нефти;
  • газового конденсата.

Какие еще важные изменения происходят в России?

  • В России ощущается значительный бюджетный кризис. Больше всего российский бюджет страдает от падения нефтегазовых доходов. Именно эти поступления составляют почти четверть от всех источников наполнения бюджета. Снижению доходов от нефти и газа способствовала совокупность факторов, в частности, уменьшение уровня экспорта и крепкий рубль.

  • Сейчас, как известно, российские чиновники пытаются "найти" 1,2 триллиона рублей. Таким образом они стремятся уменьшить проблему дефицита бюджета.

  • Российский бюджет "страдает" от значительных военных расходов. В этом году эти траты, вероятно, будут больше, чем ожидалось. Напомним, сначала их размер оценивался в – 12,9 триллиона рублей.