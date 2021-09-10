"Подасть позов проти смерті": Ілон Маск знову потролив Джеффа Безоса

Цього тижня стало відомо, що найбагатша людина світу та засновник Amazon Джефф Безос став одним з інвесторів стартапу Altos Labs. Мільярдер Ілон Маск не втратив шанс потролити свого давнього конкурента.

Altos Labs – це компанія, яка має не меті боротися зі старінням, створивши технологію для продовження життя людей. Інвестиційна компанія Джеффа Безоса поки що ніяк не прокоментувала цю інформацію. Також наразі невідомо скільки саме мільярдер міг інвестувати у розвиток амбітного проєкту.

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Ілон Маск пожартував над Джеффом Безосом

Мільярдери є конкурентами відразу у кількох сферах. Одне з наймасштабніших протистоянь Безоса та Маска розгортається у космічній галузі. Засновник компанії SpaceX прокоментував твіт, який повідомляв про інвестиції Джеффа Безоса у стартап Altos Labs.

А якщо не спрацює, то подасть в суд на смерть,

– написав Ілон Маск.

Ілон Маск тролить Джеффа Безоса / Фото Getty Images

За даними Forbes , капітал Безоса становитьдоларів. Він є лідером рейтингу найзаможніших людей світу. Ілон Маск зараз займає другу сходинку зі статком у розмірідоларів.

Річ у тому, що протягом останнього часу конкуренція між мільярдерами вийшла на новий рівень. Головна причина – космічна компанія Blue Origin, яка належить Джеффу Безосу, подала до суду на NASA через контракт агентства з компанією SpaceX Ілона Маска.

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