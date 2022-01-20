Відтак вони починають купувати долари. Чи варто це робити в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі пояснив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.
До теми Ризиків такого сценарію немає, – у KSE сказали, що чекає на долар
Милованов: Істерія шкодить Україні
Він вважає, що гривня посилиться, щойно мине істерія. Адже наразі на тлі песимістичних новин українці масово хочуть купувати долари.
Є хайп, нагнітання, істерія, які завдають шкоду Україні і створюють недовіру та істерику,
– наголосив Милованов.
За його словами, на істерії, звичайно, попит на долари збільшується. Однак коли вона припиняється, виявляється, що людина купила долари дорожче.
Він (долар – 24 канал) може знову переоцінитися, курс гривні зміниться і людина навіть втратить на цьому.
Як розповів президент Київської школи економіки, він наразі долари не купує. Однак потрібно мати грошову "подушку безпеки" з різних валют.
Милованов у програмі "Що це було?" Сергія Лещенка: дивіться відео
Ситуація із гривнею в Україні: головне
- Упродовж 2021 року гривня здебільшого укріплювалась щодо долара. Однак у листопаді під час збільшення російських військ біля кордонів, курс гривні за кілька днів зріс до понад 27 гривень за долар.
- Після повідомлень про можливе дипломатичне врегулювання питання курс стабілізувався. Проте останні новини західних ЗМІ про широкомасштабне вторгнення знову вдарили по гривні і наразі курс складає вже понад 28 гривень за долар.
- Фахівці пояснюють, що така ситуація – із невпевненістю інвесторів щодо майбутніх подій.
- За словами експертів, панічні настрої серед населення також зіграли значну роль. Від початку 2022 року українці тільки готівкою придбали на 7 мільйонів доларів більше, ніж продали.