Поэтому они начинают покупать доллары. Стоит ли это делать в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале объяснил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

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Милованов: Истерия вредит Украине

Он считает, что гривна усилится, как только пройдет истерия. Ведь сейчас на фоне пессимистических новостей украинцы массово хотят покупать доллары.

Есть хайп, нагнетание, истерия, которые наносят вред Украине и создают недоверие и истерику,

– подчеркнул Милованов.

По его словам, на истерии, конечно, спрос на доллары увеличивается. Однако когда она прекращается, оказывается, что человек купил доллары дороже.

Он (доллар – 24 канал) может снова переоцениться, курс гривны изменится и человек даже потеряет на этом. Тимофей Милованов Президент Киевской школы экономики

Как рассказал президент Киевской школы экономики, он пока доллары не покупает. Однако нужно иметь денежную "подушку безопасности" из разных валют.

Милованов в программе "Что это было?" Сергея Лещенко: смотрите видео

Ситуация с гривной в Украине: главное