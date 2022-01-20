Поэтому они начинают покупать доллары. Стоит ли это делать в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале объяснил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
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Милованов: Истерия вредит Украине
Он считает, что гривна усилится, как только пройдет истерия. Ведь сейчас на фоне пессимистических новостей украинцы массово хотят покупать доллары.
Есть хайп, нагнетание, истерия, которые наносят вред Украине и создают недоверие и истерику,
– подчеркнул Милованов.
По его словам, на истерии, конечно, спрос на доллары увеличивается. Однако когда она прекращается, оказывается, что человек купил доллары дороже.
Он (доллар – 24 канал) может снова переоцениться, курс гривны изменится и человек даже потеряет на этом.
Как рассказал президент Киевской школы экономики, он пока доллары не покупает. Однако нужно иметь денежную "подушку безопасности" из разных валют.
Милованов в программе "Что это было?" Сергея Лещенко: смотрите видео
Ситуация с гривной в Украине: главное
- В течение 2021 года гривна в основном укреплялась относительно доллара. Однако в ноябре во время увеличения российских войск возле границ, курс гривны за несколько дней вырос до более 27 гривен за доллар.
- После сообщений о возможном дипломатическом урегулировании вопроса курс стабилизировался. Однако последние новости западных СМИ о широкомасштабном вторжении снова ударили по гривне и сейчас курс составляет уже более 28 гривен за доллар.
- Специалисты объясняют, что такая ситуация – с неуверенностью инвесторов относительно будущих событий.
- По словам экспертов, панические настроения среди населения также сыграли значительную роль. С начала 2022 года украинцы только наличными приобрели на 7 миллионов долларов больше, чем продали.