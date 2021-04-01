З початку року вартість біткойна зросла на 100%: що стоїть за рекордним злетом

Курс біткойна продовжує встановлювати все нові та нові рекорди. Початок 2021 року не став виключенням. Про динаміку розвитку криптовалюти – читайте далі.

Біткойн офіційно можна вважати фаворитом року. Всього за декілька місяців 2021 року вартість криптовалюти зросла на 100%. Зокрема, у березні – на 27%.

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Динамічний розвиток

Наразі курс біткойна впевнено прямує до позначки в 60 тисяч доларів. Усе це відбувається на фоні визнання криптовалют інституціями та платіжними системами. Крім того, криптовалюти привертають все більше уваги інвесторів різних категорій.

Зокрема, за даними CoinDesk, протягом 31 березня біткойн виріс в ціні з 58 344 тисяч доларів до 58 968 тисяч доларів. І цей процес триває. Цілком можливо, що курс біткойна до кінця поточного року досягне позначки у 100 тисяч доларів.

За словами провідного економіста Investing.com Самуеля Індира, для біткойна відкриваються нові перспективи.

Обмін ролями

Інтерес до криптовалют зі сторони традиційних гравців на ринку зріс через пандемію коронавірусу та кризу. За словами інвестиційної директорки Soros Fund Management Дон Фіцпатрік, гравці з Уолл-стріт почали більш серйозно ставитися до біткойна, оскільки побоювалися знецінення фіатних валют.

Фіатні гроші – тип грошей або валюти, цінність яких залежить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту, а від державного наказу (fiat) використання їх як засобу платежу. Наприклад, долар, євро або гривня.

Одна з найбільших платіжних компаній Visa оголосила, що почне приймати розрахунки криптовалютою – стейблкойнами з використанням криптоплатформи Crypto.com і банку цифрових активів Anchorage.

З початку року вартість біткойна зросла на 100% / Фото unsplash

Наприкінці березня компанія PayPal Holdings анонсувала початок роботи з цифровими валютами. Йдеться про те, що в США клієнти PayPal зможуть оплачувати покупки криптовалютою. Пілотний проєкт стартував 30 березня.

Тоді як біржовий оператор CME Group повідомив про плани запустити мікроф'ючерси на біткойн. Початок торгів на біржі запланований на 3 травня.

Ф'ючерсний контракт – стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.

Ринком криптовалют також зацікавилися найбільші інвестиційні банки Уолл-стріт. Зокрема, йдеться про Goldman Sachs Group, який має намір в другому кварталі 2021 року запропонувати своїм "особливим" клієнтам можливість інвестувати кошти в цифрові валюти.

На цьому тижні розробнику блокчейн-технологій Dapper Labs Inc вдалося залучити 305 мільйонів доларів інвестицій. Вкладниками стали й декілька відомих людей:

Майкл Джордан,

Кевін Дюрант,

Ештон Кетчер,

Вілл Сміт.

Один із засновників та колишній головний виконавчий директор криптовалютної біржі BTCC Боббі Лі зазначив, що на фоні потужного тренду на криптовалюти курс біткойна може піднятися до 300 тисяч доларів.

Проте, він попередив, якщо ринкова "бульбашка" лопне, то це призведе до зниження вартості біткойна протягом наступних кількох років.

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Скільки може коштувати біткойн

Одним з найбільш оптимістичних є прогноз очільника MicroStrategy Майкла Сейлора, який вважає, що курс біткойна має всі шанси досягнути позначки у 5 мільйонів доларів. За таких умов, капіталізація цифрової валюти коливатиметься в межах 100 трильйонів доларів.

Відомий трейдер Пітер Брандт прогнозує, що біткойн виросту в ціні більше, ніж на 250% в межах поточного циклу.

Тоді як старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що вартість цифрової валюти до кінця поточного року складатиме майже 400 тисяч доларів.