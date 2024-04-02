Згідно з даними від центробанку, на ринку зафіксували зростання темпів збільшення готівкової валюти на 50%. Йдеться як про підприємців, так і про населення.

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Українці масово скуповують валюту

За січень та лютий 2024 року збільшення обсягів валюти у готівці поза банком склало 3,1 мільярда доларів. Для порівняння, у 2023 році цей показник оцінювали у 2,1 мільярда доларів за аналогічний період.

Український регулятор не публікує абсолютних цифр, проте з впахуванням попередніх відкритих даних припускають, що ця сума перетнула позначку у 120 мільярдів доларів.

До теми! Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що тримає свої збереження у валюті: порівну у доларах та гривнях. Крім того, він продовжує інвестувати у власний бізнес.

Однак колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран написав у фейсбук, що статистика центробанку має певні неточності. Мовляв, не зовсім коректно враховують відплив готівкової валюти з України. За його словами, українці та бізнес мають "на руках" не більше як 60 мільярдів доларів.